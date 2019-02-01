لماذا محافظة الجوف خارج دوائر اهتمام التحالف العربي والشرعية اليمنية؟ ولماذا تهمش؟ عائلة بريطاني محتجزة في اليمن حضارم يطالبون بالإفراج عن الشيخ بامخرمة عضو مؤتمر الحوار الوطني بهذه الطريقة.. اقرأوا رسائل واتسآب من دون علم المرسل شاهد صيد حوثي ثمين - أبرز المقربين من أبو علي الحاكم يقع في قبضة رجال حجور .. من هو؟ وزير الدفاع التركي يبشر الصوماليين المبعوث يحرز فشلا جديدا ويغادر صنعاء محبطا الحوثي يرتكب «جريمة وحشية» في قرية بمديرية «كشر» تحذير خطير بشأن الحصار الحوثي المفروض على «كشر ومناطق حجور» وحديث عن «مجاعة» اسمه «حصان طروادة» - علاج جديد يقضي على السرطان
طالب نشطاء حضارم بالإفراج عن الشيخ السلفي/ كمال بامخرمة بعد مرور أربعة أيام من اعتقاله من قبل قوات النخبة الحضرمية مع اثنين من أولاده.
وكانت قوات من (النخبة الحضرمية)، المدعومة إماراتياً، حاصرت بيت بامخرمة، فجر السبت، في مدينة غيل باوزير شرقي مدينة المكلا وقامت باعتقاله مع اثنين من أبنائه.
وبعد صمت استمر ثلاثة أيام بانتظار إخلاء سبيله، بدأ نشطاء حضارم اليوم التعبير عن غضبهم من استمرار اعتقال بامخرمة الذي يعد أحد الدعاة المعروفين في مدينة غيل باوزير وشارك في مؤتمر الحوار الوطني ممثلاً عن حزب الرشاد السلفي.
وقال مصدر محلي إن جهودا لوجهاء المدينة لم تفلح في إقناع السلطات هناك بإخلاء سبيله، وأنه مع نجليه لا يزالون رهن الاعتقال.
وأضاف المصدر إن القوة التي داهمت منزل بامخرمة اعتقلت أيضاً عاقل حارة المستقبل بمدينة غيل باوزير سعيد الباني والذي يسكن بشقة مستأجرة في المنزل الذي يملكه بامخرمة. وسبق أن انتقد الشيخ كمال بامخرمة عمليات الاغتيال والاعتقال التي تطال العلماء والدعاة في عدن والمكلا.