شاهد صيد حوثي ثمين - أبرز المقربين من أبو علي الحاكم يقع في قبضة رجال حجور .. من هو؟

الخميس 28 فبراير-شباط 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- خاص

عدد القراءات 1261

أعلنت قبائل حجور اليوم الخميس ، أنها أسرت قيادي حوثي رفيع مع عدد من مرافقيه في معارك اندلعت مع المليشيات الانقلابيين ورجال القبائل خلال الساعات الماضية.

وتم اسر القيادي الحوثي علي المرتضى وعددا من مرافقيه في مواجهات في مديرية كشر شمال غرب محافظة حجة .

وبحسب ما جمعه مأرب برس من معلومات عن علي المرتضى، فهو أحد قيادات ميليشيات الحوثي في وزارة ‎الدفاع الانقلابية، وأحد أعضاء اللجنة المختصة بشؤون التجنيد والترقيم.

كما يعد أهم المقربين من القيادي العسكري في جماعة الحوثي، أبو علي الحاكم، رئيس ما يسمى الاستخبارات العسكرية للميليشيات.