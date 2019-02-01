وزير الدفاع التركي يبشر الصوماليين

الخميس 28 فبراير-شباط 2019 الساعة 05 مساءً / مارب برس- وكالات

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قال وزير الدفاع التركين خلوصي أكار، إن الشعب الصومالي الشقيق سيعيش في أمن وسلام في أقرب وقت، وإن تركيا تتمنى بكل صدق تحقيق ذلك.

جاء ذلك خلال استقبال أكار، نظيره الصومالي حسن علي محمد، والوفد المرافق له، في مقر وزارة الدفاع التركية، الخميس.

وأشار أن تركيا تولي أهمية كبيرة للصومال وشعبه الشقيق. وتابع الوزير التركي: “نتمنى بكل صدق أن ينعم أشقاؤنا الصوماليون بالأمن والسلام”.

واستطرد: “أشقاؤنا الصوماليون سيعيشون في أمن وسلام، كما يستحقون، في أقرب وقت”.

واستقبل أكار نظيره الصومالي بمراسم عسكرية أقيمت في مقر الوزارة بأنقرة. وقالت وسائل إعلام تركية إن الاجتماع تناول قضايا التعاون العسكري والدفاعي بين البلدين.