المبعوث يحرز فشلا جديدا ويغادر صنعاء محبطا

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قالت مصادر مطلعة اليوم الخميس ، ان المبعوث الاممي غريفيث غادر العاصمة صنعاء ، التي وصلها امس الاول في ثالث يارة خلال اقل من شهر، وتوجه الى الاردن حيث مكتبه الخاص هناك .
واكدت المصادر لموقع مأرب برس ان غريفيث فشل مجددا في ارغام الحوثي على البدء بتنفيذ اتفاق الحديدة والمتعلق بخطة اعادة الانتشار المقترحة من الامم المتحدة.
وذكرت بأن المبعوث ومعه الجنرال الدنماركي رئيس لجنة المراقبة في الحديدة ، التقوا في صنعاء مع قيادات حوثية، دون تحقيق تقدم يذكر.
ورفضت مليشيا الحوثي خلال لقائها غريفيث الانسحاب من الحديدة وموانئها.
وكان مقررا ان تبدأ المليشيات بتنفيذ المرحلة الاولى من خطة اعادة الانتشار في الحديدة الاحد الماضي ثم تأجلت الى الاثنين قبل ان يتم الاعلان عن تأجيلها الى اليوم الخميس ، ولاحقا اعلن عن توقف تنفيذ الاتفاق دون تحديد زمن معين ، بسبب تعنت الحوثيين وافشالهم كل الاتفاقات.