الحوثي يرتكب «جريمة وحشية» في قرية بمديرية «كشر»

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ادانت وزارة حقوق الإنسان في الحكومة الشرعية الجريمة التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي الانقلابية بحق المدنيين بمحافظة حجة امس الاربعاء.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس (اطلع عليه مأرب برس)"ان المليشيا الحوثية أقدمت ،أمس الاربعاء ،على اقتحام قرية بمنطقة النامرة شمال غرب العبيسة بمديرية كشر محافظة حجة وقامت بتفجير ونسف ما لا يقل عن ١٣ منزل من منازل بني جبهان وبني الجشيبي".
وأضاف البيان" ان هذه الجريمة تأتي مع استمرار الحصار الذي تفرضه الميليشيا على قرى وعزل مديريات حجور منذ أكثر من أربعين يوم في عقاب جماعي مع قصف عشوائي لمنازل الأهالي هناك مما نتج عنه ضحايا جسيمة في الأرواح والممتلكات وسقط اثر ذلك عدد من النساء والأطفال بين شهيد وجريح".
وأشارت البيان الى ان الميليشيا الحوثية المدعومة إيرانياً تنتهج جريمة تفجير منازل معارضيهم بشكل ممنهج والهدف منه التهجير القسري والتطهير الطائفي، واستخدامه لإرهاب وتركيع بقية السكان والانتقام من الخصوم..موضحاً ان المليشيا ومنذ انقلابها على السلطة فجرت ونسفت اكثر من ٩٠٠ منزل من منازل معارضيها في عموم محافظات الجمهورية.
واكد البيان ان مثل هذه الجرائم تعد انتهاكاً للقانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان وتندرج ضمن جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وانتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية ولقرارات مجلس الأمن الدولي و منها القرار رقم 2216.
واستغربت الوزارة من صمت وتقاعس المجتمع الدولي ومجلس الأمن والامم المتحدة حيال اتخاذ إجراءات صارمة ضد تلك الانتهاكات التي تنفذها مليشيا الحوثي المدعومة ايرانيا ضد المدنيين العزل من حصار وقصف القرى والعزل الأهلة بالسكان..داعية الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الانسان ومجلس الأمن والمنظمات الدولية إلى الضغط بكل الوسائل على الميليشيا الانقلابية وإجبارها على التوقف عن استهداف المدنيين وفك الحصار عنهم.