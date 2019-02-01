ليلة سقوط ريال مدريد وتألق السفاح سواريز

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اقصى نادي برشلونة غريمة التقليدي ريال مدريد من نصف نهائي كأس ملك اسبانيا ، بعد ان فاز عليه في عقر داره ليل امس بثلاثية دون رد.
انتهى شوط المباراة الاول بنتيجة التعادل السلبي وهي نتيجة كانت ستأهل الريال الى النهائي لو استمرت ، فنتيجة مباراة الذهاب التي اقيمت في ملعب برشلونة كانت قد انتهت بالتعادل الايجابي 1-1.
لكن برشلونة كان له رأي آخر واستطاع التقدم عند الدقيقة 50 عن طريق مهاجمه لويس سواريز الذي تألق في المباراة .
واضاف برشلونة الهدف الثاني في الدقيقة 69 ، سجله مدافع الريال فاران خطأ في مرماه وبعدها بدقائق قليلة تم احتساب ركلة جزاء لبرشلونة تركها ميسي لسورايز الذي وضعها في الشباك .
وتأهل برشلونة الى نهائي كأس الملك ، للمرة السادسة على التوالي ، وينتظر الفريق المتأهل من مباراة فالنسيا وريال بيتس اليوم.