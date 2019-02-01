رسائل ايجابية من باكستان الى الهند وخطاب خفض تصعيد - آخر التطورات

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أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية الخميس أنها مستعدة للإفراج عن الطيار الهندي إذا كان ذلك سيؤدي إلى "خفض التصعيد" مع جارتها النووية، الهند.
وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية لوكالة فرانس برس نقلا عن بيان لوزير الخارجية شاه محمود قريشي "نحن مستعدون لتسليم الطيار الهندي إذا كان ذلك سيؤدي إلى خفض التصعيد".
وكانت باكستان أعلنت الأربعاء أنها أسقطت طائرتين هنديتين اخترقتا المجال الجوي، وأسرت طياراً.
وقال الجنرال آصف غفور، المتحدث باسم الجيش الباكستاني، في تغريدة على حسابه على تويتر: "أسقط سلاح الجو الباكستاني طائرتين هنديتين داخل المجال الجوي الباكستاني". وأوضح أنه تم أسر طيار هندي، بينما لا يزال طياران اثنان في المنطقة.
وفي وقت لاحق أظهر مقطع فيديو لحظة إلقاء القبض على الطيار الهندي بعدما أسقطت الدفاعات الباكستانية طائرته في إقليم كشمير المتنازع عليه.
وأظهرت اللحظات الأولى للعثور على الجندي، مجموعة من الجنود الباكستانيين وعددا من الأهالي يحيطون بالطيار، ويوجهون له بعض اللكمات، محاولين جره خارج المياه.
وفي فيديو لاحق انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، بدا الطيار بعد أسره يعرّف عن نفسه باسم أبيناندان، ويؤكد أنه عومل بطريقة جيدة من قبل القوات الباكستانية، مضيفاً أنه لن يغير كلامه بعد عودته إلى الهند.