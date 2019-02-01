عاجل : تطورات وانتصارات عسكرية كبيرة في حجور - انزال جوي جديد واسقاط طائرات مسيرة ومسئول حوثي بارز في قبضة رجال القبائل

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افادت مصادر قبلية اليوم الخميس، بتمكن رجال القبائل في حجور من السيطرة على جبل المنصورة شمال شرق مديرية كشر بمحافظة حجة بعد معارك عنيفة مع الحوثيين.
وقالت المصادر لموقع مأرب برس ان رجال القبائل خاضوا معارك استمررت نحو ثلاث ساعات اليوم الخميس انتهت بالسيطرة على جبل وحصن المنصورة الاستراتيجي في كشر وكبدوا المليشيات خسائر كبيرة في الارواح والعتاد.
كما تمكن رجال القبائل من أسر القيادي الميداني الحوثي المدعو علي المرتضى مع العديد من مرافقيه، خلال المعارك.
وبحسب المصادر فإن " القيادي المرتضى هو مسؤول الترقيم والتجنيد في وزارة الدفاع التابعة لميلشيات الحوثي الانقلابية".
في غضون ذلك، نجح رجال القبائل، من إسقاط طائرة مسيرة تابعة للمليشيات، صباح اليوم، هي الثانية خلال أقل من 48 ساعة ".
وكانت قبائل حجور قد تمكنت ظهر أمس الأربعاء، من إسقاط طائرة مسيرة لميليشيات الحوثي في الجهة الجنوبية، وأفشلت هجمات عدة للحوثيين وكبدتهم خسائر باهظة في الأرواح والعتاد.
في ذات السياق، نفذ التحالف العربي اليوم، عملية إنزال جوية جديدة هي الرابعة، لمناطق "قبائل حجور".
وتضمنت عملية الإنزال أسلحة وذخائر، ومواد غذائية وطبية.
كما شنت مقاتلات التحالف العربي، عدة غارات جوية، على مواقع المليشيات بجبل الشنفي غرب العبيسة بكشر في حجة.