مارب تحرق أطنانا من المواد ابغذائية

الخميس 28 فبراير-شباط 2019 الساعة 12 مساءً / مارب برس - مأرب

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اتلفت السلطة المحلية بمدينة مأرب، اليوم، تسعة أطنان من المواد الغذائية والاستهلاكية المنتهية الصلاحية والفاسدة التي سحبها مكتبا الصناعة والتجارة والأشغال من جميع المحلات والمخازن التجارية في المديرية خلال الفترة الأخيرة.

ووجه وكيل المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح، المكاتب الخدمية المختصة بمديرية مأرب باستمرار حملات الرقابة والتفتيش على المحلات والمخازن التجارية وسحب البضائع الفاسدة والمنتهية الصلاحية حفاظاً على أرواح المواطنين وإحالة من يثبت إدانتهم ببيعها إلى النيابة والجهات القضائية المختصة لتتخذ ضدهم العقوبات الرادعة.

وحذر التجار من التهاون بحياة الناس، وحثهم على مراقبة الله في أعمالهم وتحكيم ضمائرهم وعدم بيع البضائع والمنتجات المنتهية والغير صالحة للاستهلاك التي قد تتسبب في إزهاق أرواح الأبرياء من المواطنين .

. داعياً المواطنين إلى ألابلاغ عن أي تاجر يبيع بضائع منتهية الصلاحية لينال عقابه عبر السلطات المختصة.

حضر عملية الاتلاف مدير عام شرطة محافظة مأرب العميد عبدالملك المداني، والقائم بأعمال مدير عام مديرية مدينة مأرب ناصر مثنى وعدد من موظفي مكتبي الصناعة والتجارة والأشغال العامة في المديرية.