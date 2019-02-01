تعرف على الدولة الخليجية التي تعد الأولى عالميا في استهلاك الكهرباء

مواطنون يربطون رجلا وامرأةً من دون ثياب بجذع شجرة والسبب الخيانة الزوجية قائد عسكري رفيع في الجيش الوطني يزف خبر سار لقبائل «حجور» ويؤكد:«حجور منا ونحن منها» بعد بيان الملك سلمان... أمريكا تبلغ قطر بمفاجأة تحدث خلال أسابيع والدوحة تعلق الوزير «عطية» يؤكد على ضرورة الحسم العسكري والقضاء على فكرة الامامة ترتيبات نهائية لافتتاح إحدى المكاتب الهامة التابعة للشرعية بـ«مـأرب» أمير سعودي بارز يفجر مفاجأة بشأن "عرض خطير من زعيم عربي لقلب نظام الحكم" تقرير أمريكي: سكان شمال الكرة الأرضية في خطر عظيم تفاصيل الرسالة الخفية لزيارة الأسد لإيران تعرف على قيمة المنحة المالية الذي تبرعت بها «قطـر» «لليمـن» ابن زايد يغادر بلاده ويوقع اتفاقات ضخمة تجاوزت مليار دولار
أشارت وكالة "بلومبرغ" إلى أن معدل استهلاك الكهرباء المنزلية في الكويت يعد الأعلى بين دول العالم، إذ إن متوسط استهلاك البيت الواحد يصل إلى نحو 40.1 ألف كيلواط سنوياً.
ووفقاً لكتاب جديد من تأليف الصحفي السابق، والزميل في معهد "بيكر" للسياسة العامة في جامعة "رايس" "جيم كرين"، تحت عنوان "ممالك الطاقة.. النفط والبقاء السياسي في دول الخليج"، جاءت الكويت في المرتبة الأولى عالمياً من حيث استهلاك الكهرباء.
وجاءت قطر في المرتبة الثانية بنحو 31.8 ألف كيلوواط، ثم السعودية بنحو 23 ألفاً، والإمارات بـ17.6 ألف، ومن بعدها النرويج، ثم أمريكا، فكندا، وفنلندا، والسويد، وفنزويلا.
وخلص "كرين" إلى أنه من بين عواقب الكهرباء الرخيصة في الخليج، البيوت التي لا تتوافق ومعايير توفير الطاقة.