تعرف على الدولة الخليجية التي تعد الأولى عالميا في استهلاك الكهرباء

الخميس 28 فبراير-شباط 2019 الساعة 03 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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أشارت وكالة "بلومبرغ" إلى أن معدل استهلاك الكهرباء المنزلية في الكويت يعد الأعلى بين دول العالم، إذ إن متوسط استهلاك البيت الواحد يصل إلى نحو 40.1 ألف كيلواط سنوياً.

ووفقاً لكتاب جديد من تأليف الصحفي السابق، والزميل في معهد "بيكر" للسياسة العامة في جامعة "رايس" "جيم كرين"، تحت عنوان "ممالك الطاقة.. النفط والبقاء السياسي في دول الخليج"، جاءت الكويت في المرتبة الأولى عالمياً من حيث استهلاك الكهرباء.

وجاءت قطر في المرتبة الثانية بنحو 31.8 ألف كيلوواط، ثم السعودية بنحو 23 ألفاً، والإمارات بـ17.6 ألف، ومن بعدها النرويج، ثم أمريكا، فكندا، وفنلندا، والسويد، وفنزويلا.

وخلص "كرين" إلى أنه من بين عواقب الكهرباء الرخيصة في الخليج، البيوت التي لا تتوافق ومعايير توفير الطاقة.