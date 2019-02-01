قائد عسكري رفيع في الجيش الوطني يزف خبر سار لقبائل «حجور» ويؤكد:«حجور منا ونحن منها» بعد بيان الملك سلمان... أمريكا تبلغ قطر بمفاجأة تحدث خلال أسابيع والدوحة تعلق الوزير «عطية» يؤكد على ضرورة الحسم العسكري والقضاء على فكرة الامامة ترتيبات نهائية لافتتاح إحدى المكاتب الهامة التابعة للشرعية بـ«مـأرب» أمير سعودي بارز يفجر مفاجأة بشأن "عرض خطير من زعيم عربي لقلب نظام الحكم" تقرير أمريكي: سكان شمال الكرة الأرضية في خطر عظيم تفاصيل الرسالة الخفية لزيارة الأسد لإيران تعرف على قيمة المنحة المالية الذي تبرعت بها «قطـر» «لليمـن» ابن زايد يغادر بلاده ويوقع اتفاقات ضخمة تجاوزت مليار دولار أزمة ديون بمليارات الدولارات تهدد بإطاحة أشهر مدن الخليج
قال قائد المنطقة العسكرية الخامسة اللواء الركن / يحيى حسين صلاح اليوم الأربعاء 28 فبراير 2019 م أن جبهة حجور أصبحت إحدى الجبهات التي تقع في نطاق المنطقة العسكرية الخامسة وتشرف المنطقة على سير المعارك فيها.
وأكد صلاح أثناء استقباله معالي وزير الاعلام معمر الارياني بجبهة مستبأ اليوم الأربعاء أن المنطقة العسكرية الخامسة تقدم لحجور كل الدعم اللوجستي والجوي بالتنسيق مع تحالف دعم الشرعية موضحا في تصريح لوسائل الاعلام انه يتابع بنفسه معارك حجور على مدار الساعة.
وأضاف اللواء صلاح قائلا حجور منا ونحن منها.
وتخوض قبائل حجور معارك ضارية مع مليشيات الحوثي الانقلابية بدعم لوجستي وجوي من قبل المنطقة الخامسة بالتنسيق مع تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية منذ أربعون يوماً.
هذا وكانت قبائل حجور قد أسقطت اليوم الأربعاء طائرة حوثية مسيرة وتمكنت من افشال عدد من الهجمات.