ترتيبات نهائية لافتتاح إحدى المكاتب الهامة التابعة للشرعية بـ«مـأرب»

الأربعاء 27 فبراير-شباط 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- مأرب

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ناقش محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة اليوم الاربعاء مع وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور منصور بجاش العبيدي الترتيبات النهائية لافتتاح مكتب لوزارة الخارجية في المحافظة.

وخلال اللقاء اكد المحافظ العرادة اهمية افتتاح المكتب لتقديم خدمات الوزارة للمواطنين في جميع المحافظات الشمالية والشرقية .

وأبدى استعداد قيادة السلطة المحلية تقديم كافة التسهيلات للمكتب بما يمكنه من القيام باعماله على اكمل وجه.

من جهته اعتبر وكيل وزارة الخارجية الدكتور منصور بجاش ان افتتاح المكتب سيمثل نقلة نوعية في التخفيف من معاناة المواطنين في مختلف المجالات وسيسهم في تسهيل الإجراءات اللازمة لهم .

مؤكدا ان الحكومة و قيادة الوزارة تولي محافظة مأرب اهتماما خاصا في هذه المرحلة الاستثنائية التي تمر بها البلاد نظرا للكثافة السكانية التي تشهدها المحافظة في ظل استمرار حركة النزوح اليها من جميع محافظات الجمهورية وتقديرا لدورها الريادي في معركة استعادة الوطن من ايادي المليشيات الحوثية المدعومة من إيران.