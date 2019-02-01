ماذا أهدت الإمارات للكويت في عيدها الوطني حتى دخلت موسوعة غينيس

الأربعاء 27 فبراير-شباط 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - وكالات

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دخلت لوحة للشيخ "صباح الأحمد الصباح"، أهدتها الإمارات للكويت بمناسبة يومها الوطني، موسوعة "غينينس" للأرقام القياسية كأكبر لوحة رملية في العالم.

وأعلن مكتب دبي الإعلامي عبر صفحته الرسمية أن اللوحة دخلت موسوعة "غينيس" كأكبر لوحة رملية في العالم.

وقال المكتب في تغريدته: "موسوعة غينيس للأرقام القياسية تعتمد رسمة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، كأكبر لوحة رملية في العالم".

وأكد مكتب دبي الإعلامي أن الإمارات أهدت هذه اللوحة للكويت بمناسبة يومها الوطني وحملت اسم "أمير الإنسانية".

وتحتفل الكويت بـ"يوم التحرير" كعيد وطني في 26 فبراير/شباط من كل عام، وهو اليوم الذي خرجت فيه القوات العراقية من الأراضي الكويتية في حرب الخليج الثانية.