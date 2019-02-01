حريق محطة مصر يطيح بوزير النقل ورئيس هيئة السكك الحديدية

الأربعاء 27 فبراير-شباط 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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تقدم وزير النقل المصري "هشام عرفات" باستقالته، الأربعاء، لرئيس مجلس الوزراء "مصطفى مدبولى"، في أعقاب مصرع 29 شخصا وإصابة 50 آخرين، نتيجة اصطدام أحد القطارات بالرصيف، في محطة رمسيس (محطة القطارات الرئيسية) بالعاصمة المصرية، القاهرة.

وقال المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء المستشار "نادر سعد"، إن رئيس الوزراء قبل الاستقالة.

وقبيل استقالة الوزير المصري، أمر بتشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس هيئة السكك الحديدية لقطاع الصيانة والدعم الفني "سامي عفيفي" لإعداد تقرير فني عن انفجار تانك السولار الخاص بالجرار نتيجة اصطدامه الجرار بنهاية رصيف 6.

كما وجه بتشكيل لجنة من أساتذة الهندسة بجامعة القاهرة لإعداد تقارير عن المبني الملاصق لرصيف 6 والذي حدثت به تلفيات نتيجة الحريق.

وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة "الشروق" المصرية عن مصادر لها بوزارة النقل، إقالة رئيس هيئة سكك حديد مصر "أشرف رسلان" من منصبة والاستعانة بأحد قيادات معهد وردان "يقوم بتخريج دفعات العاملين المهرة في مختلف التخصصات الفنية المطلوبة بالهيئة".

من جانبها، قالت هيئة السكة الحديد، في بيان رسمي، "إن تصادم القطار وقع نتيجة انحدار جرار وردية رقم 2302 واصطدامه بالمصدات الخرسانية بنهاية الرصيف رقم 6 بمحطة مصر.