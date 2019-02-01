احذروا من هواتفكم الذكية.. تطبيقات تسرّب المعلومات إلى فيسبوك

الأربعاء 27 فبراير-شباط 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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كشف تقرير، نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال”، اليوم الجمعة، أنّ تطبيقات عدة في الهواتف الذكية ترسل معلومات شخصية جداً لـ”فيسبوك” من دون إبلاغ المستخدمين.

وأظهر التقرير الذي استند إلى اختبارات، أنّ معلومات تتعلق بخصوصية الأفراد قد تكون سرّبت لموقع “فيسبوك” بواسطة أداة مصممة للمساعدة في توجيه الإعلانات حتى لو لم يكن مستخدمو التطبيق مشتركين في شبكة التواصل الاجتماعي.

وتضمنّت تلك المعلومات تفاصيل تتعلّق بالوزن وحالة الحمل والتسوق المنزلي، وفق الصحيفة.

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وبحسب الصحيفة، فإنّ 11 تطبيقاً شعبياً، يُشارك معلومات المستخدمين من دون علمهم في معظم الأحيان.

وذكر موقع “فيسبوك” أنّ تلك المعلومات التي تشاركتها معه تطبيقات موجودة على هواتف “آي فون” وهواتف عاملة بنظام أندرويد، تعتبر ممارسات معيارية في القطاع عندما يتعلق الأمر بطريقة عمل إعلانات الهواتف.

وقالت الناطقة باسم الشبكة نيسا أنكليساريا: “نطلب من مطورّي التطبيقات أن يكونوا واضحين مع مشتركيهم حول المعلومات التي يتشاركونها معنا، ونحظر عليهم إرسال البيانات الحساسة إلينا”.

وأضافت: “نحن نتّخذ أيضاً خطوات لاكتشاف البيانات التي يجب عدم تشاركها معنا وإزالتها”.