السديس : قيادات رئاسة الحرمين ستشهد نقلة نوعية لتمكين المرأة

الأربعاء 27 فبراير-شباط 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 361

صرح الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي "عبدالرحمن السديس"، أن رئاسة الحرمين ستشهد نقلة نوعية في مجال تكليف القيادات العليا بتكليف وكلاء ووكلاء مساعدين في الرئاسة والوكالة والتنظيم الإداري والهيكلة الجديدة والدليل التنظيمي؛ بما يساهم في مزيد من التمكين للشباب والنساء.

وأوضح: "تركز هذه النقلة على تمكين الشباب السعودي المؤهل لتسلُّم مناصب قيادية في الرئاسة؛ وإتاحة الفرصة لهم في الاستثمار في العقول الشابة المطوّرة بتقلدهم مناصب مديري عموم ومساعديهم ومديري إدارات ووكلاء ومديري وحدات وأقسام وملاك مبادرات وأعضاء مجالس ولجان عليا".

وأضاف: "تركز هذه النقلة أيضا على تتويج المرأة السعودية المؤهلة في مناصب قيادية وإدارية عليا في محيط نسائي مراعٍ للضوابط الشرعية والنظامية".

وأردف: "هذه النقلة النوعية تركز أيضا على استثمار التقنية في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من حجاج ومعتمرين وزائرين في تطبيقات ذكية وتحولات رقمية ترفع جهاز الرئاسة والوكالة إلى المؤسسات الذكية والقطاعات غير الورقية، في تنسيق وتكامل مع الجهات ذات العلاقة، ونقل التوجيه المباشر إلى واقع افتراضي وشاشات متميزة بشتى اللغات.

كما ستشمل التجديدات وفقا لـ"السديس": "العناية بالإرشاد المكاني ولسان الحاج والمعتمر والزائر، والعناية بذوي الهمم والقدرات الخاصة وتطوير البنية التحتية الرقمية، والعناية بإدارة الحشود بالتعاون مع الجهات الأمنية، والعناية بالدراسات والأبحاث التطويرية".