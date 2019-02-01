تعرف على أول سعودية تعلق على مباريات الكرة

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كشفت السعودية "هيلة الفراج"، التي تم اختيارها بشكل رسمي للتعليق على مباريات بطولة كرة القدم النسائية الخليجية، التي تنطلق الجمعة المقبلة في مدينة الدمام، تجربتها وكيف تمكنت من أن تصبح الأولى في المملكة لتقوم بتلك الوظيفة.
وقالت "هيلة"، في مداخلة مع برنامج "يا هلا"، إنها في الأصل إذاعية في إحدى محطات الإذاعة، ولديها خبرة عمرها 4 سنوات في مجال التعليق الصوتي، ومتمكنة في جزئية تقليد الأصوات، ولم يرد إلى عقلها فكرة التعليق على مباريات كرة القدم.
وأوضحت: "الموضوع جاء بشكل مفاجئ، وبعد الاختبار تم اختياري للتعليق على مباريات هذه الدورة الكروية النسائية".
وأضافت: "لا أحب أن أكشف ميولي أو إلى أي فريق أميل؛ لأنني أحب الحياد والوقوف على مسافة واحدة بين كل الفرق، ولكنني أتمنى التعليق في الدوري السعودي يومًا ما خاصة مباراة بين الهلال والنصر؛ لأن هذه المباراة ستكون نارية وقوية".
وأشارت إلى أنها تحب مدرسة "فارس عوض" في التعليق، مضيفة: "سأتعلم أكثر وأكتسب الخبرة أكثر من أجل إرضاء الجمهور السعودي؛ لأنه جمهور ذكي ومستمع خطير".