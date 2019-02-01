قبائل «حـجـور» تطيح بأكبر أكذوبة حوثية في مجال التكنلوجيا الحربية وتحقق تقدما متسارعا اوصلها الى مناطق استراتيجية - آخر المستجدات الميدانية

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تمكن ابناء قبائل حجور بمديرية كُشر بمحافظة حجة اليوم الثلاثاء من إحراز تقدم جديد في معاركها المشتعلة ضد مليشيا العدوان الحوثي.
وذكرت مصادر محلية لـ«مأرب برس» بان المواجهات اشتدت بين رجال القبائل والمليشيات في المناطق الجنوبية من مديرية «كُشر» تمكن من خلالها ابناء القبائل من تحقيق تقدما متسارعا اوصلها الى مناطق استراتيجية تطل على وادي وجسر مور الواقع شرق منطقة العبيسة.
وافادت المصادر على ان رجال القبائل تمكنوا خلال المواجهات من اسقاط طائرة مُسيرة تابعة لمليشيا العدوان الحوثي ايرانية الصنع حاولت الاقتراب من مواقع يتمركز فيها رجال القبائل.
واوضحت المصادر أن معارك عنيفة تدور في الاثناء في منطقة «قريات» من جهة الشرق ... مشيرة إلى ان مقاتلات التحالف العربي تساند وتدعم العمليات القتالية لابناء القبائل بغارات جوية مركزة.
هذا فيما افادت مصادر عسكرية لـ«مأرب برس» على ان قوات الجيش الوطني التابعة للمنطقة العسكرية الخامسة والتي تنتشر في محافظة حجة، والحديدة ، والمكونة من 11 قوة قتالية تجري ترتيبات عسكرية خاصة استعداداً للتحرك السريع لإسناد ودعم ابناء قبائل كشر.
يشار إلى ان ابناء قبائل حجور كانو قد نفذوا امس الثلاثاء هجوماً مباغتا على مواقع المليشيا نتج عنه تحرير عدد من المواقع الاستراتيجية بمنطقة العبيسة منها السيطرة على السلسلة الجبلية بمنطقة الشرفاني، وعريش العضلي وكذا قطع خط الإمداد الوحيد لمليشيا الحوثي الانقلابية، الذي يربط بين قرايات من الشرق، والمندلة من الغرب بمديرية كشر المجاورة لمحافظة «عمـران»