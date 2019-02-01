قبائل حجور.. تسحق طائرات الحوثيين المسيرة

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أسقط مقاتلو "قبائل حجور" اليوم الأربعاء، طائرة مسيرة تابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية، في الجبهة الجنوبية من مديرية كشر، بمحافظة حجة (شمال غربي اليمن). لأول مرة منذ اندلاع المعارك قبل شهر.
وقالت مصادر ميدانية "أن القبائل أحرزت تقدماً كبيراً، شرق العبيسة، وواصلت السيطرة إلى موقع المندلة الاستراتيجي المسيطر على وادي وجسر مور، حيث تدور في الأثناء معارك عنيفة شرق "منطقة قريات" في المنطقة ذاتها".
وأفادت المصادر "عن مقتل وإصابة 20 حوثياً في حصن المنصورة غرب منطقة العبيسة جراء غارتين لمقاتلات التحالف العربي".