لماذا استقبل أردوغان صهر ترامب في أنقرة

الأربعاء 27 فبراير-شباط 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء في أنقرة صهر نظيره الأمريكي دونالد ترامب وكبير مستشاريه جاريد كوشنر.

ونشرت الرئاسة التركية صورة تظهر المصافحة بين أردوغان وكوشنر خلال اللقاء الذي عقد في المجمع الرئاسي بالعاصمة، دون ذكر أي تفاصيل عن المفاوضات بينهما.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، اجتمع صهر ترامب بقادة الإمارات وعُمان ضمن جولته الشرق أوسطية التي تهدف إلى البحث عن الدعم الإقليمي لخطة السلام الأمريكية بين الإسرائيليين والفلسطينيين والمعروفة باسم”صفقة القرن”