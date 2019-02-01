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مستجدات متسارعة وعاجلة من صعدة - دفاعات الحوثي تتهاوى وتندحر من مساحة 20 كيلو والجيش يعلن التحام جبهتين مهمتين

الأربعاء 27 فبراير-شباط 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة
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اعلن الجيش اليمني اليوم الاربعاء ، تحرير مواقع استراتيجية في محافظة صعدة (اقصى شمال اليمن) بعد معارك عنيفة مع الحوثيين.

وحررت قوات الجيش الوطني ،فجر اليوم الأربعاء، سلاسل جبلية استراتيجية بعد معارك ضارية خاضتها ضد مليشيا الحوثي الانقلابية، في جبهتي البقع وكتاف بمحافظة صعدة.

ونقلت وكالة سبأ عن قائد شرطة محور صعدة في جبهة البقع العقيد عبدالعزيز الغرباني قوله «أن الجيش الوطني سيطر على سلسلة جبال جشيران الممتدة بطول ٢٠ كلم من كتاف للبقع لتلتحم جبهة البقع وكتاف من عدة محاور».

وأكد العقيد الغرباني أن العمليات العسكرية أسفرت عن قتلى وجرحى في صفوف المليشيا فيما سيطر الجيش الوطني على مخازن أسلحة.

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