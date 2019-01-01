السعودية تعلن عن موقف واضح تجاه اليمن

الأربعاء 27 فبراير-شباط 2019 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 834

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، اليوم الأربعاء أن موقف المملكة واضح في اليمن، وهي إلى جانب الشرعية.

و أكد الجبير أن السعودية تدين الانتهاكات الحوثية المدعومة من إيران.

وأضاف أن المملكة توفر جميع أنواع الدعم للشعب اليمني لتجاوز محنته.

من جانبه أكد سفير السعودية في اليمن، محمد الجابر، أن المملكة تسعى لتحقيق السلام في اليمن، وهي داعمة للحل السياسي وتؤيد كافة جهود المبعوث الأممي مارتن غريفثس.

الجابر قال أن المعضلة الحالية هي عدم التزام الحوثيين ببنود الاتفاقيات.

وامس اعلنت السعودية في مؤتمر المانحين الخاص باليمن ، تقديم نصف مليار دولار دعما لخطة الاستجابة الانسانية للعام الحالي 2019م.