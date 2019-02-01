الهند وباكستان على صفيح ساخن .. بواد حرب تلوح بالافق

الأربعاء 27 فبراير-شباط 2019 الساعة 12 مساءً / مأرب برس-وكالات

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قتل أربعة باكستانيين وأصيب 11 آخرون، اليوم الأربعاء، من جراء نيران أطلقتها القوات الهندية على الحدود بين الدولتين، فيما أعلنت إسلام أباد أن الجيش الباكستاني أسقط طائرتين هنديتين داخل المجال الجوي لباكستان وأسر طيارين"، وسط أجواء من التوتر رغم إعلان باكستان عدم رغبتها في التصعيد.

وأعلنت باكستان، اليوم الأربعاء، أنها "لا تنوي التصعيد" مع جارتها الهند، مضيفة أنها "مستعدة تماماً للقيام بذلك اذا اقتضت الضرورة".

جاء ذلك بعد إعلان الجيش الباكستاني إسقاط مقاتلتين هنديتين وأسر ثلاثة طيارين، إثر اختراقهما المجال الجوي للشطر الباكستاني من إقليم كشمير.

وقالت وزارة الخارجية في بيان نقلته قناة "جيو نيوز" المحلية، إن "القوات الجوية الباكستانية نفذت ضربات عبر الحدود من داخل المجال الجوي الباكستاني".

وأضافت أنه "لم يكن هذا رداً على العدوان الهندي المستمر، وإنما نفذت باكستان ضربات لأهداف غير عسكرية لتجنب الخسائر البشرية والأضرار الجانبية".

وأوضحت أن "الغرض الوحيد من الضربات يتمثل في إظهار حقنا وإرادتنا وقدرتنا على الدفاع عن النفس، ولذلك نفذنا العملية مع تحذير واضح وفي وضح النهار".

فيما أكدت الوزارة أيضاً أنه "ليس لدينا نية للتصعيد، إلا أننا مستعدون تماماً للقيام بذلك إذا ما استدعت الضرورة".

وصباح الأربعاء، أعلن الجيش الباكستاني إسقاط مقاتلتين تابعتين لسلاح الجو الهندي، إثر اختراقهما المجال الجوي للبلاد، فضلًا عن أسر طيار.

وقال في بيان إن "إحدى الطائرتين سقطت في آزاد كشمير فيما سقطت الأخرى داخل جامو وكشمير".

ولاحقاً أعلن الجيش الباكستاني في مؤتمر صحافي، أسر طيارين هنديين اثنين آخرين، ليصبح بذلك عدد الأسرى الهنود ثلاثة طيارين، منذ بدء المواجهة صباح الأربعاء.

في المقابل، قال مسؤول هندي إن طائرات تابعة للقوات الجوية الهندية اعترضت ما لا يقل عن ثلاث طائرات حربية باكستانية، بعد دخولها الجانب الهندي من منطقة كشمير اليوم الأربعاء وأجبرتها على العودة.

وأشار المسؤول، إلى أن الطائرات الباكستانية تسللت إلى قطاع بيمبر جالي-نوشيرا عند خط المراقبة، وهو خط وقف إطلاق النار الذي يعتبر الحدود الفعلية في منطقة كشمير المتنازع عليها.



وذكرت الشرطة في سريناغار العاصمة الصيفية لولاية جامو وكشمير الهندية، أن المطار الرئيسي في المدينة أُغلق لمدة ثلاث ساعات.

ودخلت حركة "طالبان" على خط الأزمة بين البلدين، محذرة من أن الاشتباكات الدائرة بين الهند وباكستان ستؤثر على عملية السلام في أفغانستان، وطالبت الهند بالتوقف عن أي عمليات عسكرية أخرى.

وقال المتحدث باسم الحركة، ذبيح الله مجاهد، في بيان، إن "استمرار مثل هذا الصراع سيؤثر على عملية السلام في أفغانستان. على الهند الامتناع عن المزيد من أعمال العنف في باكستان لأن استمرارها سيؤثر على الأمن الإقليمي، كما أن استمرار مثل هذا الصراع سيكلف الهند الكثير".

ويأتي هذا التطور في أعقاب قيام الطائرات الحربية الهندية بقصف داخل المناطق الباكستانية، ما أدى إلى ارتفاع وتيرة التوتر بين الطرفين، إذ أكد الجيش الباكستاني مساء أمس أنه قرر أن يرد على الانتهاك الهندي، وأنه حدد التوقيت للرد ومكانه على الأرض، مشددا على أنه ينبغي على الهند أن تنتظر الردّ الباكستاني.

وقال المتحدث باسم الجيش الباكستاني، الجنرال أصف غفور، في مؤتمر صحافي في مقرّ قيادة الجيش في مدينة راولبندي، إن "الهند تستند في عدائها مع باكستان إلى الأكاذيب وتلفيق الحقائق على الأرض"، مشيرا إلى أن "السلطات الهندية أكدت أن الطائرات الحربية الهندية كانت داخل الأراضي الباكستانية لمدة 21 دقيقة"، وهو ادعاء لا أساس له.

وأضاف أن "القوات الباكستانية وسلاح جو البلاد على أهبة كاملة، وعلى استعداد لمواجهة أي عدوان".

كما قال وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قرشي، في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الدفاع، برويز ختك، ووزير المالية، أسد عمر، مساء أمس، إن الانتهاك الهندي لن يبقى بدون رد، مؤكدا أن جلسة طارئة لمجلس الأمن الوطني قد عُقدت برئاسة رئيس الوزراء عمران خان، وقرر بعد النقاش الرد على الانتهاك الهندي.

كما طلب قرشي من القوات المسلحة والشعب معا أن يكونا على استعداد تام لأي حالة أو ظرف طارئ، مؤكدا أيضا أن سلاح الجو الباكستاني على أتم الاستعداد لمواجهة أي عدوان.

يذكر أن السلطات الهندية قد أعلنت "مقتل 300 مسلح من جراء قصف للطائرات الحربية داخل الأراضي الباكستانية"، بينما نفى الجيش الباكستاني ذلك، قائلاً إن "الطائرات الهندية دخلت إلى الأجواء الباكستانية وغادرت بعد ملاحقتها من قبل الطائرات الباكستانية".