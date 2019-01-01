الحوثي يشن حملة اعتقالات ضد عناصره الرافضة للقتال

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شنت ميليشيات الحوثي الانقلابية، حملة مداهمات واعتقالات استهدفت عشرات العناصر من المنضمين إليها والذين رفضوا المشاركة في جبهات القتال.
وبحسب ما ذكرته قناة العربية فقد أفادت مصادر محلية في العاصمة اليمنية صنعاء، الثلاثاء، أن ميليشيات الحوثي كلفت ما يسمى "الأمن الوقائي" التابع لها، باعتقال الشباب الذين حضروا عدة دورات ثقافية وشاركوا بفعاليات الميليشيا ومن ثم رفضوا المشاركة معها في جبهات القتال ضد الشعب اليمني.
وكان عشرات من شباب أبناء القبائل قد انسحبوا من دورات طائفية تقيمها الميليشيات لحضهم على القتال والانضواء تحت مشروعها المدعوم إيرانيا، ورفضوا المشاركة في حروبها العبثية وعادوا إلى منازلهم.
وأوضحت المصادر أن عناصر ما يسمى بالأمن الوقائي التابع للحوثيين تسلموا كشوفاً بالمشاركين فيما تسمى الدورات الثقافية، ولم يقبلوا المشاركة بالقتال إلى جانبها في الجبهات.
وأشارت إلى أن عناصر الأمن الوقائي قاموا باعتقال العشرات من الرافضين للتوجه للجبهات واقتادوهم إلى جهات مجهولة.