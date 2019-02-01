قـوات الجـيش تحـرّر مواقـع استراتيجـية بـ«صعـدة»

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حررت قوات الجيش الوطني اليوم الثلاثاء 26 فبراير/ شباط 2019، مواقع استراتيجية في جبهة عاكفة بمحافظة صعدة شمالي البلاد.
وبحسب موقع وزارة الدفاع اليمنية، حررت قوات الجيش سلسلة جبال”المقصوص” وعدداً من المواقع المحيطة بها، عقب معارك ضارية خاضتها مع مليشيا الحوثي الانقلابية.
وساندت مدفعية التحالف العربي لدعم الشرعية، قوات الجيش في المعارك، مستهدفة مواقع المليشيا وتعزيزاتها.
وأسفرت المعارك عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا، علاوة على استعادة قوات الجيش كميات من الأسلحة المتنوعة.