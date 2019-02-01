آخر الاخبار

قـوات الجـيش تحـرّر مواقـع استراتيجـية بـ«صعـدة» للمرة الثانية.. «أردوغان» يهاجم السيسي ويصفه بـ«الانقلابي» دولة عربية تسجل أول حالة وفاة بسبب "الفياغرا النسائية" «الإرياني والعرادة» يطلعان على تطوير البنى التحتية بـ«مـأرب» رفقة عدد من مراسلي وسائل الإعلام العالمية بيان عاجل من 4 دول كبرى ينتقد "العودة للحكم العسكري" وقرارات البشير قبائل «حـجور» تكسر رقاب المليشيا بعملية هجومية فريدة من نوعها انتهت بالسيطرة على عدد من المواقع الاستراتيجية وحسمت مصير خط إمدادات الأخير الى «كُشر»- تطورات هـامة وجديدة أنتم تستخدمون الـRouter بطريقةٍ غير صحيحة! الإعلان عن دعـم سعـودي جديد «لليمن» الجيش الباكستاني يتوعد الهند برد مفاجئ والخارجية تستدعي السفير - هل تندلع حرب؟ معين عبدالملك يكاشف غوتيريس بحقائق مباشرة وواضحة عن تغاضي وانجرار غير مقبول وخدمة تقدمها الأمم المتحدة للحوثيين

سبأفون .. أصالة وتواصل

قـوات الجـيش تحـرّر مواقـع استراتيجـية بـ«صعـدة»

الأربعاء 27 فبراير-شباط 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- متابعات
عدد القراءات 361

حررت قوات الجيش الوطني اليوم الثلاثاء 26 فبراير/ شباط 2019، مواقع استراتيجية في جبهة عاكفة بمحافظة صعدة شمالي البلاد. 

   

وبحسب موقع وزارة الدفاع اليمنية، حررت قوات الجيش سلسلة جبال”المقصوص” وعدداً من المواقع المحيطة بها، عقب معارك ضارية خاضتها مع مليشيا الحوثي الانقلابية. 

   

وساندت مدفعية التحالف العربي لدعم الشرعية، قوات الجيش في المعارك، مستهدفة مواقع المليشيا وتعزيزاتها. 

   

وأسفرت المعارك عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا، علاوة على استعادة قوات الجيش كميات من الأسلحة المتنوعة. 

 
إقراء أيضاً
«الإرياني والعرادة» يطلعان على تطوير البنى التحتية بـ«مـأرب» رفقة عدد من مراسلي
قبائل «حـجور» تكسر رقاب المليشيا بعملية هجومية فريدة من نوعها انتهت بالسيطرة على
الإعلان عن دعـم سعـودي جديد «لليمن»
معين عبدالملك يكاشف غوتيريس بحقائق مباشرة وواضحة عن تغاضي وانجرار غير مقبول وخدم
آخر تحديث بأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني اليوم
مستجدات عاجلة - الجيش ورجال القبائل يكسرون ظهر الحوثي مجددا ويلقنونه هزيمة موجعة
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار الوطـن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2019 مأرب برس