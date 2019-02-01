«الإرياني والعرادة» يطلعان على تطوير البنى التحتية بـ«مـأرب» رفقة عدد من مراسلي وسائل الإعلام العالمية

الثلاثاء 26 فبراير-شباط 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- مأرب

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اطلع وزير الإعلام معمر الإرياني ومحافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العراده، اليوم الثلاثاء 26 فبراير 2019 م ، على أعمال التطوير المستمرة للبنى التحتية في محافظة مأرب، بما يمكنها من مواجهة التحديات التي فرضها استقبال أفواج كبيرة من النازحين واستمرار حركة النزوح اليها من المحافظات والمناطق الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية.

وتفقد الوزير الإرياني والمحافظ العرادة ومعهما مراسلي عدد من وسائل الإعلام العالمية، التوسع المستمر في إعداد مخيمات النازحين في مخيم الجفينة جنوب مدينة مأرب والتحديات التي تواجه السلطة المحلية في المحافظات في مجالات الحماية، والتعليم والصحة والاصحاح البيئي والتنمية، وغيرها، وتفقدوا سير الأعمال في تنفيذ مشروع طريق الخط الدائري شارع الأربعين الرابط بين الجهة الجنوبية للمدنية والغربية والشمالية بطول نحو 10 كم مترات وبكلفة تزيد عن 20 مليون دولار بتمويل من السلطة المحلية.

وستعمل الطريق على تخفيف الاختناق المروري الكبير الذي تشهده المحافظة وسيعمل على مواكبة الحركة الاستثمارية والتجارية النشطة التي تشهدها المدينة، إلى جانب خدمة النازحين في مخيمات الجفينة وتسهيل وصول الخدمات إليهم.

وخلال الزيارة أشار المحافظ إلى أن السلطة المحلية تعمل باستمرار على تطوير البنية التحتية لمواجهة استمرار حركة النزوح إلى المحافظة التي تعاني من شحة الموارد وتدني الخدمات العامة حيث تعمل على تطوير القطاع الصحي ايضا والقطاع التعليمي وانشاء المدارس والتوسع في الفصول الدراسية لاستيعاب أكثر من 40 ألف طالب وطالبة نازحين إلى جانب التوسع في البنى التحتية لجامعة إقليم سبأ التي ارتفع عدد الطلاب فيها من 400 طالب وطالبة إلى تسعة آلاف.

وقال إن هذا التوسع الكبير الذي تشهده المحافظة في مختلف المجالات وحالة الامن والاستقرار، لايزال يواجه خطر الصواريخ البالستية التي تطلقها المليشيا الحوثية المدعومة من إيران، والتي تشكل خطراً وجودياً على المدينة وحياة المدنيين الآمنين، لولا تصدي منظومات الدفاع الجوي (الباتريوت) التابعة لقوات التحالف العربي، إلى جانب إرسال المقذوفات بين الحين والاخر على الاحياء السكنية متسببة بسقوط ضحيا مدنين بين قتيل وجريح.

من جانبه أكد وزير الإعلام اهتمام القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي وتوجيهاته المستمرة لما من شأنه احداث نقلة نوعية ، بمحافظة مأرب، وكل شبر من الأراضي اليمنية، مشيدًا بالقيادة الحكيمة للسلطة المحلية ممثلة بالمحافظ اللواء سلطان العرادة، في إحداث النقلة النوعية لمحافظة مأرب ومواجهة التحديات التي فرضتها المرحلة وانقلاب المليشيا الحوثية وتوحيد الصف الوطني في المحافظة من اجل مواجهة هذا الانقلاب والتصدي للمشروع الايراني التوسعي في المنطقة واحداث النقلة النوعية التي تشهدها المحافظة في التنمية في مختلف المجالات.