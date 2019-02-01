قبائل «حـجور» تكسر رقاب المليشيا بعملية هجومية فريدة من نوعها انتهت بالسيطرة على عدد من المواقع الاستراتيجية وحسمت مصير خط إمدادات الأخير الى «كُشر»- تطورات هـامة وجديدة

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نفذت قبائل حجور اليوم الثلاثاء 26 فبراير 2019 م شرق مديرية كشر بمحافظة حجة عملية هجومية مباغته استهدفت عددا من، المواقع الحوثية الاستراتيجية والهامة.
وذكرت مصادر قبلية لـ«مأرب برس» بأن الهجوم المباغت الذي نفذته ابناء القبائل نتج عنه تحرير عدد من المواقع الاستراتيجية بمنطقة العبيسة منها السيطرة على السلسلة الجبلية بمنطقة الشرفاني، وعريش العضلي وكذا قطع خط الإمداد الوحيد لمليشيا الحوثي الانقلابية، الذي يربط بين قرايات من الشرق، والمندلة من الغرب بمديرية كشر المجاورة لمحافظة «عمـران»
واوضحت المصادر على ان رجال القبائل تمكنوا من السيطرة على جبل الواسط المحاذي لجبل القيم شرقي مديرية كشر والذي يطل على الخط الاسفلتي الرابط بين مثلث عاهم ومحافظة عمران.
وبحسب المصادر ذاتها فأن مقاتلات التحالف العربي كان لها دور محوري في نجاح العملية الهجومية والذي تمثل في تكثيف الضربات الخاطفة ضد تمركز وتحركات المليشيا.