أنتم تستخدمون الـRouter بطريقةٍ غير صحيحة!

الثلاثاء 26 فبراير-شباط 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-وكالات

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يقوم معظم مستخدمي الإنترنت بإستعمال الشبكة المنزلية «الراوتر» بطريقة غير أمنة وغير صحيحة ما يمكن أن يتسبب لهم بالعديد من المشاكل.

للحصول على الإتصال في أسرع وقت ممكن، غالباً ما يقوم المستخدمون بضبط الشبكة المنزلية بطريقة خاطئة، بحيث يهملون الإعدادات الأساسية، وخصوصاً ضبط إعدادات الأمان، ما يجعلهم معرّضين دائماً لإختراق شبكاتهم. ومن أهم الإعدادات التي يجب القيام بها، أو التأكد منها بين فترة وأخرى هي:

تغيير إسم الشبكة

الهدف من تغيير إسم الراوتر هو إزالة الإسم الإفتراضي المحدد من المصنع والذي غالباً ما يشير إلى نوع الجهاز، وبالتالي منع المخترقين من إستغلال الثغرات المعروفة في أجهزة محددة لإختراقها.

تغيير كلمة المرور

يتم تغيير كلمة المرور من خلال التطبيق الخاص بالراوتر في حال كان الراوتر لديه تطبيق خاص، أو من خلال واجهة الإعدادات التي يتم في الغالب الدخول إليها عبر عنوان «192.168.1.1». ويمكن القيام بذلك إما عبر وصل الراوتر بالكمبيوتر عبر كابل توصيل خاص أو عبر الشبكة اللاسلكية للراوتر. وتغيير كلمة المرور من الأمور الأكثر أهمية لحماية الشبكة المنزلية، ويجب القيام بها دورياً، لأنها ستطلب من الأجهزة المتصلة إدخال كلمة المرور الجديدة، وإلّا لن تتمكن من الإتصال بالشبكة.

إختيار الموجة

تعمل معظم أجهزة الراوتر الجديدة بمعيار «802.11ac»، ما يعني أنّ الموجات التي تُصدرها تكون بتردد «5GHz» و «2.4GHz» وفي غالب الأحيان يكون كلا التردّدين مفعّلين من المصنع. ولمزيد من التوضيح، إنّ الموجات الأقصر التي يستخدمها النطاق «5GHz» تجعله أقلّ قدرة على إختراق الجدران مقارنة بنطاق «2.4GHz»، لكنه يوفر إتصالاً أكثر إستقراراً وسرعات أعلى.

إختيار نوع الحماية

من المهم جداً إختيار تشفير «WPA» أو «WPA2» الذي يعتبر الأفضل حالياً بالنظر إلى أنه يعتمد على تقنية التشفير»256 بت».

تفعيل التحكّم الأبوي

تتميز معظم أجهزة الراوتر الجديدة بتوفير أدوات للتحكّم الأبوي «Parental control» لمراقبة المحتوى الذي يصل إلى الأطفال. وهذه الميزة مهمة جداً لأنها توفر للأطفال المزيد من الأمان أثناء إتصال أجهزتهم بالإنترنت. ويمكن من خلال هذه الميزة تحديد المواقع التي يسمح للأطفال بزيارتها أو حظر مواقع أخرى لا يجب على الطفل الدخول إليها، أو ترك الخيارات أوتوماتيكية والراوتر يحدّد مدى ملاءمة المواقع والمحتوى مع الأطفال.

إعداد شبكة الضيوف

كما يدلّ إسمها، هي إنشاء شبكة جديدة خاصة بالضيوف أو الأشخاص الذين لا يستخدمون الشبكة بشكل دائم. ومن خلال هذه الميزة الموجودة في الإعدادات، يمكن التحكّم بوقت الإستخدام وحظر بعض المواقع وحتى إلغاء إتصال إيّ ضيف بالراوتر وبالتالي من الشبكة ككل.

وفي الختام، ننصح بإيقاف تشغيل الراوتر عندما لا يتمّ إستخدامُه لأنّ ذلك يحدّ من إمكانية الإتصال بالشبكة أو إختراقها، كون معظم الإختراقات تتمّ أثناء غياب الأشخاص عن منازلهم.