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سبأفون .. أصالة وتواصل

آخر تحديث بأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني اليوم

الثلاثاء 26 فبراير-شباط 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات
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أسعار الصرف اليوم الثلاثاء

الدولار 

شراء 571

بيع 575

السعودي 

شراء 151

بيع 152

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