معين عبدالملك يكاشف غوتيرس بحقائق مباشرة وواضحة عن دور سلبي أممي ويرمي الكرة في ملعب الأمم المتحدة آخر تحديث بأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني اليوم مستجدات عاجلة - هجوم حوثي عنيف على خط الدفاع الاول في الجنوب واندلاع معارك استمرت لساعات اهانة كبيرة تعرض لها وزير خارجية ايران - ظريف يكشف سبب استقالته وعلاقة ظهور الاسد في طهران طائرات هندية تقتحم المجال الجوي الباكستاني وتنفذ عدة غارات والأخيرة تعلن انها سترد بقوة كيف تعالج مشاكل اتصال الهاتف بشبكة الواي فاي؟ «نبأ سار» عن اليمن أعلن الأمين العام للأمم المتحدة انه «تلقاه للتو» والمبعوث يصل صنعاء انفجار عسكري وشيك في الحديدة والشرعية تطلق تحذير شديد اللهجة عاجل - السعودية وامريكا ودول خليجية واوروبية يعلنون عن منح مالية ضخمة وعاجلة لليمن تعرف علي المسببات العشرة لبطء سرعة الإنترنت
قالت مصادر عسكرية اليوم الثلاثاء ، ان قوات الجيش الوطني في محافظة الضالع (جنوبي اليمن) تصدت لهجوم حوثي وصف بالأعنف على مديرية الحشاء التي اعلن قبل ايام تحريرها .
وفي التفاصيل تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من ابناء قبائل الحشاء،من صد اعنف هجوم لمليشيا الحوثي على مواقع الجيش في عددا من المناطق في جبهة الحشاء غرب الضالع.
ونقل مأرب برس عن المصادر قولها «ان مواجهات عنيفة اندلعت بين الجانبين على اثر هجوم حوثي على عددا من المواقع اهمها الجفينة والقلاع_الحصن شمال منطقة الدخلة».
واكدت المصادر ان قوات الجيش الوطني تمكنت من صد الهجوم عقب مواجهات استمرت لساعات ،قتل واصيب فيها اعداد كبيرة من مليشيا الحوثي فيما جرح عدد من رجال القبائل وجنود الجيش الوطني.
وكانت مصادر قبلية كشفت قبل ايام لموقع مأرب برس عن عمليات تحشيد كبيرة تقوم بها المليشيات في بعض مديريات محافظة إب المجاورة ، وذلك للزج بأبناء تلك المديريات في جبهة الحشاء بعد تلقيها هزائم متلاحقة.
واشارت المصادر ان حملات الحوثيين قوبلت برفض كبير ، تطور الى حد الاشتباك المسلح كما حدث في بني مفتاح في مديرية القفر حين رفض ابناء المنطقة ارسال ابنائهم للقتال مع الحوثي.
وتكمن اهمية الحشاء في انها مديرية تجاور اولى مديريات محافظة إب (السبرة) وتعتبر من الخطوط الدفاعية المتقدمة في محافظة الضالع التي فشل الحوثي في التقدم اليها ، رغم استمرار تواجده في بعض المناطق والمديريات الواقعة بين الضالع وإب مثل دمت وقعطبة وهي مديريات تتبع اداريا الضالع.