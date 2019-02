كيف تعالج مشاكل اتصال الهاتف بشبكة الواي فاي؟

الثلاثاء 26 فبراير-شباط 2019 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-وكالات

الواي فاي أو الشبكة اللاسلكية توقفت عن العمل دون سبب! نتعرض لهذا الموقف في كثير من الأحيان، ونظل في حيرة من الأمر، وقد نغادر المكان دون حل المشكلة.

ولكن في هذا الموضوع ستجد أبرز الحلول لعلاج مشاكل الواي فاي، سواء عدم القدرة على الاتصال بالواي فاي، أو بطيء شبكة الواي فاي، فكل تلك الأمور لها حلول عندنا.

لا تستطيع الاتصال بشبكة الواي فاي:

في البداية ستراجع بعض الأشياء البسيطة في الهاتف؛ لأن المشكلة قد تكون بسيطة، ولا تحتاج إلى كثير من الخطوات لحلها، لذا في البداية تأكد من أن شبكة الواي فاي على الهاتف تعمل بالفعل، إذا كانت تعمل، قم بغلقها وفتحها مرة أخرى لتبدأ عملية البحث من جديد.

إذا كان الراوتر في متناولك قم بغلقه وفتحه من جديد؛ ليعيد تنشيط نفسه هو الآخر، وانتظر حتى يستقر وتستقر أضواؤه، ثم قم بمحاولة الاتصال مرة أخرى.

و كانت تلك المشكلة قد ظهرت بهاتفك عقب تحديثك لنظام تشغيل الأندرويد إلى نظام لولي بوب، فعليك بإعادة تشغيل الهاتف safe mode، وذلك عن طريق الضغط على زر التشغيل، سيظهر لك على الشاشة اختيار غلق الهاتف قم بالضغط عليه لمدة 3 ثوانٍ، وقم بالتأكيد على موافقة، وسيقوم الهاتف بإعادة التشغيل مرة أخرى بنظام الـ safe mode.

بعد تلك الخطوات من المفترض أنك تقوم بالتوصيل مع شبكة الواي فاي اللاسلكية دون أى مشكلة.

الواي فاي يقطع الاتصال تلقائياً:

قد تصادف تلك المشكلة عندما تترك الهاتف لفترات طويلة، وهي خاصية في الهاتف لتوفير الطاقة عندما تتوقف عن استخدام الإنترنت لفترة طويلة يقوم بغلق اتصال الواي فاي.

ويمكنك إلغاؤها من خلال الدخول إلى الإعدادات والوصول إلى شبكة الواي فاي، والضغط على متطور Advanced، واختار تفعيل الواي فاي أثناء النوم Keep Wi-Fi on during sleep.