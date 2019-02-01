عاجل - السعودية وامريكا ودول خليجية واوروبية يعلنون عن منح مالية ضخمة وعاجلة لليمن

الثلاثاء 26 فبراير-شباط 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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بدأ اليوم الثلاثاء مؤتمر المانحين في جنيف لحشد الدعم لخطة الاستجابة الانسانية في اليمن للعام 2019.

واعلنت السعودية منح 500 مليون دولار والإمارات 500 مليون دولار و الكويت 250 مليون دولار وأمريكا 24 مليون دولار و الاتحادالأوروبي 1.6 مليون دولار و ألمانيا مليون يورو لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن.

جاء ذلك خلال اجتماع مؤتمر المانحين في جنيف برعاية الأمم المتحدة بشأن اليمن.

ويعقد اليوم في جنيف مؤتمر للمانحين من أجل جمع التبرعات للأزمة الإنسانية في اليمن برعاية الأمم المتحدة وسويسرا والسويد، وبحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.

وكانت بريطانيا قد تعهدت أمس بمنح 200 مليون جنيه إسترليني (262 مليون دولار) لمساعدة ضحايا الحرب في اليمن، مطالبة بإنهاء الأزمة والمعاناة الناجمة عن الحرب.

وكان وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، قد توقع أن ينتهي مؤتمر الدول المانحة لليمن الذي ترعاه الأمم المتحدة في جنيف اليوم الثلاثاء، بـ"نتائج إيجابية".

وقال اليماني في مقابله مع رويترز: "نحن نعرف أن العالم يواجه صعوبات مالية كبيرة وكثير من دول العالم تواجه صعوبات مالية كبيرة ولكن هناك تضامنا إنسانيا كبيرا من قبل مكونات المجتمع الدولي مع المجتمع اليمني".

وأضاف "نتوقع أن تكون النتائج إيجابية وأن يكون المجتمع الدولي حقيقة متضامن بشكل كبير مع خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة ويقدم المساعدة لنجدة وإغاثة الشعب اليمني".

يأتي هذا في الوقت الذي دعا فيه برنامج الغذاء العالمي المشاركين في المؤتمر للتبرع بسخاء، فيما أوضح المتحدث باسم البرنامج فيرهوسل أن اثنين وعشرين مليون يمني، أي ما يعادل سبعين في المئة من السكان يحتاجون للمساعدات الغذائية.

فيما قالت وزيرة خارجية السويد مارغو والستروم، إن أعداد المحتاجين للمساعدات في اليمن ازدادت إلى حد المجاعة.

وقال منسق الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية مارك لوكوك، إن مساعدات الإمارات والسعودية ساهمت في تخفيف المجاعة في اليمن.