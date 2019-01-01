جماعة الحوثي تمنع وصول الأدوية إلى مستشفيات صنعاء

الثلاثاء 26 فبراير-شباط 2019 الساعة 01 مساءً / مأرب برس-وكالات

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احتجزت جماعة الحوثي شحنة أدوية تابعة لأحد المستشفيات في العاصمة صنعاء، بالتزامن مع احتجاز 28 شاحنة محملة بمساعدات إنسانية وأدوية.

وقالت مصادر حكومية يمنية إن شحنة الأدوية التي يحتجزها الحوثيون في مدينة إب وسط اليمن، تخص المستشفى الجمهوري في العاصمة صنعاء، ومقدمة من الهيئة الطبية الدولية، بحسب "سكاي نيوز".

وكان مسئولون في الحكومية اليمنية قد أدانوا في وقت سابق احتجاز المتمردين 28 شاحنة محملة بمساعدات إنسانية وطبية في إب، كانت في طريقها من محافظة عدن إلى صعدة وحجة وريمة والحديدة وتعز والمحويت.

وتعمد مليشيات الحوثي الإيرانية بشكل متواصل على استغلال العامل الإنساني لابتزاز المجتمع الدولي. وكانت عدة تقارير دولية قد أكدت على أن الانقلابيين يقومون بنهب المساعدات الإنسانية وبيعها في السوق السوداء لتمويل عملياتها العسكرية.

ووصف بيان صادر عن الأمم المتحدة، مستوى المعاناة في اليمن بأنه صادم، موضحا أن 80 % من إجمالي عدد السكان (24.1 ملیون شخص) یحتاجون إلى المساعدات الإنسانية أو الحمایة.



