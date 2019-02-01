تعرف علي المسببات العشرة لبطء سرعة الإنترنت

الثلاثاء 26 فبراير-شباط 2019 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس-وكالات

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أصبح الإنترنت من أهم التقنيات التكنولوجية التي يحتاجها كل فرد في جميع جوانب الحياة سواء العملية أو الاجتامعية أاو حتى الترفيهية، ولكن قد نلاحظ في بعض الأحيان بطء سرعة الإنترنت عن المعتاد، أو حتى بطأها مقارنة بالسرعة التي نحتاجها لإنهاء مهامنا.

ولكن ما هي المسببات والمؤثرات التي تؤثر على سرعة الإنترنت بشكل عام؟ ما هي الأسباب التي تقف وراء بطئه في بعض الأحيان؟

الواي فاي

يعد الواي فاي من أكثر التقنيات الخاصة بالإنترنت شيوعاً في الاستخدام المنزلي، ورغم السعي الدائم لزيادة سرعته لمواكبة التقدم التكنولوجي المستمر، إلا إنه قد يكون بطيئًا بالنسبة إلى الكثير من الأشخاص، ويرجع ذلك إلى أن سرعة الإنترنت اللاسلكي تصل 866.7 ميجابايتثانية، في حين أنه يمكنك استخدام الاتصال السلكي من خلال كابل Cat-6 إيثرنت بسرعة تصل إلى 10 جيجا ثانية، فالفارق كبير للغاية .

قدرة المعدات

إن الجهاز الخاص بك الذي تستقبل عليه الإنترنت قادر على الوصول إلى سرعة محددة وفقاً للسرعة المحددة التي تستطيع المعدات المكونة منه الوصول إليها.

قد تمتلك أفضل الأجهزة وأحدثها على الإطلاق، ولكن إذا كان جهاز اللاسلكي “الراوتر” الخاص بك أو المودم DSl غير قادر على تقديم أفضل السرعات، فبالتالي لن تتمكن من الحصول عليها على جهازك المستقبل للإنترنت، وينطبق الشيء نفسه على العكس. فإذا كان جهاز التوجيه الخاص بك –الراوتر- غير قادر على التعامل مع عدة أجهزة، فإنك لن تحقق أقصى سرعة على جهازك.

الفيروسات

إذا تعرض الجهاز الذي تتعامل فيه على الإنترنت إلى هجوم من بعض الفيروسات أو البرمجيات الخبيثة فإنك ستلاحظ بالتأكيد بطئاً شديداً في سرعة الإنترنت، حيث إن الكثير من تلك البرامج الخبيثة تعمل في الخلفية ويبطئ اتصالك بالإنترنت وسرعته نتيجة لزيادة استخدام عرض النطاق الترددي.

الموجه

إذا كنت تستخدم جهاز توجيه من نموذج وطراز قديم، فقد لا يكون قادراً على التعامل مع سرعات الإنترنت الحالية، ويمكن أن يكون أيضاً هوائي ضعيف؛ مما يعني أن الأجهزة الخاصة بك غير قادرة على إجراء اتصال قوي به، لذلك عليك أن تفكر في الحصول على جهاز توجيه لاسلكي أعلى.

موقع موجه الـ Wi-fi

من المهم وضع جهاز التوجيه الخاص بك في موقع مركزي لمنع التباطؤ نتيجة للعقبات، فإذا كانت السرعة مهمة، فتأكد من استخدام أجهزتك بالقرب من مكان وجود جهاز التوجيه.

متصفح الويب

العديد من المتصفحات لديها قدرات مختلفة خاصة في مجال سرعة الإنترنت، فالبعض قد يكون لديه القدرة على تحميل المحتوى والبيانات الثقيلة مثل الصور ومقاطع الفيديو أسرع من غيرها، كما تعمل بعض المتصفحات بشكل أفضل مع فتح علامة تبويب واحدة فقط بينما يعمل الآخرون بشكل جيد حتى إذا كانت هناك علامات تبويب متعددة مفتوحة.

خادم المضيف Host server-

إذا كانت معظم المواقع تعمل بشكل جيد وبسرعة مناسبة، وكنت تعاني فقط من سرعات بطيئة على موقع معين، فإن الجاني على الأرجح هو خادم المضيف، فقد لا يكون قادراً على التعامل مع كثرة التعاملات والأوامر التي يتلقاها، أو يمكن أن يكون تم تكوينه بشكل غير صحيح.

اتصال النطاق العريض –البرودباند-

مزود خدمة الإنترنت الخاص بك هو العامل الأكثر أهمية عندما يتعلق الأمر بتوافر اتصال إنترنت عالي الجودة مع سرعة مثلى.

كما أن نوع الكابل الذي ينقل اتصالك له تأثير كبير على السرعة، فمهما كان نوع تلك الكابلات، تأكد من أن المودم الخاص بك متوافق مع مزود خدمة الاتصال بالإنترنت ISP.

نظام التشغيل

يجب أن يكون جهاز الكمبيوتر الخاص بك لديه نظام تشغيل عالٍ يرتقي لمهمة تحمل سرعات الإنترنت العالية، فغالباً ما تشهد أجهزة ماكينتوش Macs سرعات أسرع بسبب معالجاتها العالية، في حين أن أجهزة الكمبيوتر PCs دديها مساحة ذاكرة الوصول العشوائي أفضل.

ازدحام الشبكة

استخدام عدد كبير للغاية لاتصال إنترنت واحد –عبر الواي فاي- إلى بطء سرعة الإنترنت، كما أن دخول عدد كبير من الأشخاص على الموقع نفسه قد يؤدي إلى بطء السرعة نتيجو ازدحام الشبكة