الحوثي يطعن «المرحلة الأولى» من اتفاق الحديدة ماهو مصير مليارات الدولارات الممنوحة لليمن؟ بمساعدة الإمارات .. ترامب يعلن تحرير مواطن أمريكي اختطفه الحوثيون باليمن وقفة لطلاب اليمن بمدينة ميسور الهندية احتجاجاً على تأخر صرف مستحقاتهم المالية وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف يعلن استقالته ويقدم هذا الإعتذار لم يُعلن عنها رسميًا..الكشف عن تعرض الرئيس «هادي» لمساومة حوثية تهدف لإبرام صفقة من نوع «خاص» قابلها الأخير برد صادم الكشف عن حياة ترامب العاطفية مع زوجته قبائل «حجور» تقضي على قيادي «حوثـي» بارز نائب وزير الخارجية: منهم تحت سيطرة الحوثي اولى بالتعيين قبل المنظمين للشرعية تعرّف على تفاصيل المشروع العملاق الذي سيبرز الوجه الحضاري والمشرق لاقليم سبأ عموما ومحافظة «مارب» بشكل خاص
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الاثنين، عن تحرير مواطن أمريكي كان محتجزا في اليمن، كما شكر الإمارات على دورها في ذلك.
وقال ترامب عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، "يشرفني اليوم أن أعلن أن داني بورش، وهو مواطن أمريكي احتجز رهينة في اليمن لمدة 18 شهراً، قد تم تحريره وجمع شمله مع زوجته وأطفاله. أقدر دعم الإمارات العربية المتحدة في عودة داني إلى الوطن".
وأضاف، "يعكس تحرير داني أفضل ما يمكن أن تحققه الولايات المتحدة مع شركاؤها. نعمل كل يوم لإعادة الأمريكيين إلى بلادهم. كما نحافظ على التعاون الدائم والمكثف الدبلوماسي والاستخباراتي وإنفاذ القانون داخل حكومة الولايات المتحدة مع شركائنا في الخارج".
وأوضح أن "استعادة الرهائن الأمريكيين تعد من أولويات إدارته، وأنه بإطلاق سراح داني، فقد تم تحرير 20 أسيرا أمريكيا منذ فوزه في الانتخابات".
وتابع، "لن نرتاح وسنواصل عملنا حتى نعيد جميع الرهائن الأمريكيين إلى وطنهم".
وكانت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية احتجزت بورش في سبتمبر/ أيلول 2017 وحتى يناير/ كانون الثاني 2018.