بمساعدة الإمارات .. ترامب يعلن تحرير مواطن أمريكي اختطفه الحوثيون باليمن

الثلاثاء 26 فبراير-شباط 2019 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-وكالات

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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الاثنين، عن تحرير مواطن أمريكي كان محتجزا في اليمن، كما شكر الإمارات على دورها في ذلك.

وقال ترامب عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، "يشرفني اليوم أن أعلن أن داني بورش، وهو مواطن أمريكي احتجز رهينة في اليمن لمدة 18 شهراً، قد تم تحريره وجمع شمله مع زوجته وأطفاله. أقدر دعم الإمارات العربية المتحدة في عودة داني إلى الوطن".

وأضاف، "يعكس تحرير داني أفضل ما يمكن أن تحققه الولايات المتحدة مع شركاؤها. نعمل كل يوم لإعادة الأمريكيين إلى بلادهم. كما نحافظ على التعاون الدائم والمكثف الدبلوماسي والاستخباراتي وإنفاذ القانون داخل حكومة الولايات المتحدة مع شركائنا في الخارج".

وأوضح أن "استعادة الرهائن الأمريكيين تعد من أولويات إدارته، وأنه بإطلاق سراح داني، فقد تم تحرير 20 أسيرا أمريكيا منذ فوزه في الانتخابات".

وتابع، "لن نرتاح وسنواصل عملنا حتى نعيد جميع الرهائن الأمريكيين إلى وطنهم".

وكانت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية احتجزت بورش في سبتمبر/ أيلول 2017 وحتى يناير/ كانون الثاني 2018.