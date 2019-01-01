وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف يعلن استقالته ويعتذر للإيرانيين

الثلاثاء 26 فبراير-شباط 2019 الساعة 06 صباحاً / مأرب برس-وكالات

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أعلن وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف استقالته من منصبه، عبر صفحته الرسمية على موقع إنستغرام، الإثنين، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

واعتذر ظريف للشعب الإيراني عن "التقصير" خلال فترة عمله كوزير للخارجية، وعن أنه لم يعد بقدرته أن يستمر في المنصب.

وتراجع دور ظيرف خلال الفترة الماضية، إذ لم تعد تضعه القيادة الإيرانية في الواجهة، كما كان سابقا.

وشغل ظريف منصب وزير الخارجية منذ 15 مارس/أذار من عام 2013 بد أن كان ممثلا لإيران في الأمم المتحدة.