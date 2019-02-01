قبائل «حجور» تقضي على قيادي «حوثـي» بارز

الثلاثاء 26 فبراير-شباط 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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لقي العشرات من عناصر مليشيا الحوثي مصرعهم وجرح آخرين بينهم قيادات ميدانية، اليوم الاثنين، في مواجهات مع قبائل حجور في مديرية كشر بمحافظة حجة، شمال غربي البلاد.

وبحسب موقع"سبتمبر نت" الناطق باسم الجيش اليمني، فقد لقي القيادي الحوثي "عبدربه عايض هراش"، نجل الشيخ المتحوث عايض هراش، مصرعه، وهو من أبرز مشائخ مديرية ‎خارف بمحافظة ‎عمران، المحاذية لمديرية كشر بمحافظة حجة.

كما جرح القيادي الحوثي مالك مرشد جبة المكني ابو مالك، احد متحوثي مديرية وشحة، في غارة جوية لمقاتلات التحالف مساء أمس الأحد، استهدفته مع مرافقيه على متن أحد الأطقم التابعة للمليشيا، في قرية الحوج شرق العبيسة، سقطوا قتلى وجرحى.

ونفذت طائرات التحالف العربي سلسلة غارات استهدفت مواقع عدة للمتمردين الحوثيين، مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

واستهدفت المقاتلات رتلاً للمليشيا، في حصن موسى غربي مديرية كشر، كما استهدفت بعدد منا الغارات تجمعا للمليشيا وآلياتها في منطقتي الواسط والجوه في عزلة العبيسة شرقي كُشر.

فيما استهدفت مقاتلات التحالف عربة عسكرية محملة بالذخائر والمسلحين الحوثيين شرقي المندلة، مما أسفر عن تدميرها ومقتل جميع من كانوا على متنها..