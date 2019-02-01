نائب وزير الخارجية: منهم تحت سيطرة الحوثي اولى بالتعيين قبل المنظمين للشرعية

الثلاثاء 26 فبراير-شباط 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس- خاص

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ذكر مصدر في وزارة الخارجية اليوم الاثنين لـ«مأرب برس» على أن نائب وزير الخارجية محمد الحضرمي تحدث لمجموعة من المتقدمين لوزارة الخارجية من أبناء المحافظات المحرومة بأن من هم تحت سيطرة مليشيات الحوثي أولى بالتعيين قبل المنظمين للشرعية وان هذه هي توجهات الحكومة والوزارة حد تعبيره.

وكان الوزير قد صرح في وقت سابق لوسائل الاعلام بمساواة ابناء المحافظات الحرومة بالمحافظات التي تم تعيينهم مؤخراً.

وطالب نشطاء وسياسيون وحقوقيون بالتزام الوزير بالوفاء بوعودة والحد من مثل هذه التصرفات التي تنم عن تصرفات غير مسئولة.

الجدير بالذكر أن الوزارة استوعبت الكثير من أبناء المحافظات والاسر المكتظة بها وزارة الخارجية وتم استبعاد محافظات الجوف ومارب والمهرة بصورة اقصائية تعسفية تعيد للاذهان تصرفات النظام السابق الذي كان الحضرمي احدهم