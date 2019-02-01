الكشف عن حياة ترامب العاطفية مع زوجته قبائل «حجور» تقضي على قيادي «حوثـي» بارز نائب وزير الخارجية: منهم تحت سيطرة الحوثي اولى بالتعيين قبل المنظمين للشرعية تعرّف على تفاصيل المشروع العملاق الذي سيبرز الوجه الحضاري والمشرق لاقليم سبأ عموما ومحافظة «مارب» بشكل خاص مقاتلات التحالف تنفذ ضربات خاطفة استهدفت اهدافا استراتجية في قلب «صعدة» منظمة حقوقية يمنية تطلق مناشدة عاجـلة - تعرف على السبب حصري.. مليشيا الحوثي تبدأ بتنفيذ اقبح مخطط لإنتزاع العقيدة الإسلامية والقتالية من منتسبي الجيش في مناطق سيطرتها وهذه أولى الوحدات حقائق مفزعة عن العنوسة في بلد عربي يغرق في المتعة البشير يصدر 4 أوامر طوارئ خالد بن سلمان.. مقاتل في السماء ودبلوماسي على الأرض
ذكر مصدر في وزارة الخارجية اليوم الاثنين لـ«مأرب برس» على أن نائب وزير الخارجية محمد الحضرمي تحدث لمجموعة من المتقدمين لوزارة الخارجية من أبناء المحافظات المحرومة بأن من هم تحت سيطرة مليشيات الحوثي أولى بالتعيين قبل المنظمين للشرعية وان هذه هي توجهات الحكومة والوزارة حد تعبيره.
وكان الوزير قد صرح في وقت سابق لوسائل الاعلام بمساواة ابناء المحافظات الحرومة بالمحافظات التي تم تعيينهم مؤخراً.
وطالب نشطاء وسياسيون وحقوقيون بالتزام الوزير بالوفاء بوعودة والحد من مثل هذه التصرفات التي تنم عن تصرفات غير مسئولة.
الجدير بالذكر أن الوزارة استوعبت الكثير من أبناء المحافظات والاسر المكتظة بها وزارة الخارجية وتم استبعاد محافظات الجوف ومارب والمهرة بصورة اقصائية تعسفية تعيد للاذهان تصرفات النظام السابق الذي كان الحضرمي احدهم