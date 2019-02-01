تعرّف على تفاصيل المشروع العملاق الذي سيبرز الوجه الحضاري والمشرق لاقليم سبأ عموما ومحافظة «مارب» بشكل خاص

الإثنين 25 فبراير-شباط 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- مأرب

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ناقش وزير الإعلام معمر الإرياني اليوم الإثنين 25 فبراير 2019 م مع محافظ مأرب اللواء سلطان العراده،التجهيزات الفنية والانشائية اللازمة لانشاء مجمع سبأ الاعلامي وإطلاق قناة سبأ الفضائية .

وقدم رئيس اللجنة التنفيذية للمشروع رئيس المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون، إسكندر الاصبحي، شرح موجز عن ماتم انجازه في المشروع والمخططات والتصاميم الهندسية لمبنى المشروع والمواصفات الفنية للإجهزة والتقنيات والتصور العام للمضمون العام الذي ستقدمه القناه بعد انطلاقها .

وفي اللقاء، أكد الإرياني على أهمية الإسراع في تنفيذ هذا المشرورع الإعلامي الوطني الهام، لما يمثله من أهمية حيوية لإبراز الوجه الحضاري والمشرق لاقليم سبأ عموما ومحافظة مارب بشكل خاص.. معربا عن شكره لقيادة السلطة المحلية في محافظة مأرب على تعاونها المستمر لانجاح هذا المشروع بالاضافة الى ما تبذله السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية من جهود كبيرة لإظهار النموذج المتميز للدولة في المحافظة في هذه المرحلة الاستثنائية.

من جهته ابدى المحافظ العرادة استعداد السلطة المحلية تقديم كافة التسهيلات اللازمة لسرعة تنفيذ مشروع مجمع سبأ الاعلامي وقناة سبأ الفضائية، خلال البرنامج الزمني المحدد.

وثمن إهتمام وزير الاعلام وحرصه على إنشاء هذا المشروع الاعلامي الكبير الذي يعول عليه اقليم سبأ ومحافظة مأرب كثيرا على المستوى المحلي والوطني .

حضر اللقاء وكيل وزارة الإعلام عبدالباسط القاعدي ووكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح ورئيس المكتب الفني الدكتور علي الجبل.