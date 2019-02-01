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مقاتلات التحالف تنفذ ضربات خاطفة استهدفت اهدافا استراتجية في قلب «صعدة»

الإثنين 25 فبراير-شباط 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- متابعات
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استهدفت مقاتلات التحالف العربي اليوم الاثنين 25 فبراير 2019 م بعدد من الغارات، معسكراً تدريبياً ومنصة لإطلاق الصواريخ للحوثيين في صعدة.

  

وقالت مصادر عسكرية إن مقاتلات التحالف باغتت المليشيا، في منطقة الغول القريبة من مركز مديرية كتاف ما أسفر عن سقوط العشرات بين قتيل وجريح.

  

وكانت قوات الجيش بمحور كتاف قد حررت سلسلة جبال عنبان وجبال "الحنكة" وعدد من القرى المجاورة والقريبة من مركز المديرية.

  
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