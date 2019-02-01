مقاتلات التحالف تنفذ ضربات خاطفة استهدفت اهدافا استراتجية في قلب «صعدة» منظمة حقوقية يمنية تطلق مناشدة عاجـلة - تعرف على السبب حصري.. مليشيا الحوثي تبدأ بتنفيذ اقبح مخطط لإنتزاع العقيدة الإسلامية والقتالية من منتسبي الجيش في مناطق سيطرتها وهذه أولى الوحدات حقائق مفزعة عن العنوسة في بلد عربي يغرق في المتعة البشير يصدر 4 أوامر طوارئ خالد بن سلمان.. مقاتل في السماء ودبلوماسي على الأرض لا ضمانات اماراتية لفتح مطار الريان بالمكلا استشهاد 20 جنديا سعوديا زعيم عربي يدافع عن تطبيق عقوبة الإعدام ويعتبرها وسيلة لأخذ الحقوق زوجان سافرا إلى 7 بلدان دون دفع فلس واحد!!
استهدفت مقاتلات التحالف العربي اليوم الاثنين 25 فبراير 2019 م بعدد من الغارات، معسكراً تدريبياً ومنصة لإطلاق الصواريخ للحوثيين في صعدة.
وقالت مصادر عسكرية إن مقاتلات التحالف باغتت المليشيا، في منطقة الغول القريبة من مركز مديرية كتاف ما أسفر عن سقوط العشرات بين قتيل وجريح.
وكانت قوات الجيش بمحور كتاف قد حررت سلسلة جبال عنبان وجبال "الحنكة" وعدد من القرى المجاورة والقريبة من مركز المديرية.