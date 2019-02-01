لا ضمانات اماراتية لفتح مطار الريان بالمكلا

الإثنين 25 فبراير-شباط 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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كشف مسؤول حكومي رفيع، عدم وجود أية ضمانات من الجانب الإماراتي لفتح مطار الريان الدولي بمدينة المكلا- عاصمة محافظة حضرموت- في منتصف مارس القادم.

ونقلت صحيفة "عربي21"، أن هناك مصلحة إماراتية لأن يعود مطار الريان شرق مدينة المكلا إلى العمل.

وحسب المصدر ذاته، فإن الموقف الإماراتي الرسمي يشير إلى سعي "أبوظبي" لطمس الذكريات السيئة التي رافقت وجودهم في هذا المطار، بعدما تحوّل إلى معتقل، وارتبط بأكثر القصص رعبا وقساوة.

وذكر المسؤول اليمني أن الإماراتيين سيعملون انطلاقا من هذه النقطة على افتتاحه من جديد بواسطة الحكومة.

وكان وزير النقل اليمني، أفاد- قبل أيام- بأن وزارته بصدد إعادة فتح مطار الريان في المكلا (عاصمة محافظة حضرموت) منتصف آذار/ مارس القادم، بعد تأهيله بشكل كامل، والذي سيساهم في حل مشكلة النقل الجوي.

وسبق تصريح الجبواني الأخير، وعود سابقة أطلقها محافظو حضرموت خلال الثلاث السنوات الماضية لإعادة فتح المطار، غير أن جميعها باءت بالفشل.

وللعام الرابع على التوالي، ومنذ انسحاب مقاتلي تنظيم القاعدة من مدينة المكلا، في أبريل 2016 على وقع حملة عسكرية قادتها الإمارات، لا يزال مطار الريان مغلقاً، حيث تتخذ منه قواتها قاعدة عسكرية مركزية.