حقائق مفزعة عن العنوسة في بلد عربي يغرق في المتعة البشير يصدر 4 أوامر طوارئ خالد بن سلمان.. مقاتل في السماء ودبلوماسي على الأرض لا ضمانات اماراتية لفتح مطار الريان بالمكلا استشهاد 20 جنديا سعوديا زعيم عربي يدافع عن تطبيق عقوبة الإعدام ويعتبرها وسيلة لأخذ الحقوق زوجان سافرا إلى 7 بلدان دون دفع فلس واحد!! 50 ألف بندقية إم بي تي-76 المتطورة تدخل الخدمة في بلد صنعها 3 نقاط مهمة عن اليمن تضمنها البيان الختامي للقمة العربية الاوروبية وهذا أبرز ماتم الاتفاق عليه المالية تعلن : صرف راتب شهرين لموظفي الدولة في أحد المحافظات
احتدمت المعارك على الحدود اليمنية مع المملكة العربية السعودية، حيث يهاجم الانقلابيون الحوثيون منذ أسبوع مواقع للجيش السعودي، حسب ما أفادت الأنباء الواردة.
وحسب وسائل إعلام سعودية خلال الأسبوع فإن 20 قتيلاً من الجيش السعودي سقطوا، بالمقابل لا يذكر الحوثيون ضحاياهم.
وقُتل أربعة من الجنود السعوديين يوم أمس، حسب وسائل إعلام سعودية.
وزعم الانقلابيون إطلاق صاروخ باليستي، استهدف معسكر "البقع" التابع للجيش السعودي في منطقة نجران، كما أعلنوا إطلاق صواريخ كاتيوشا على مواقع أخرى في نفس المناطق.
وزعمت المليشيا- خلال الأسبوع المنصرم- أنها شنت هجمات واسعة على الحدود السعودية في مناطق جازان وعسير إلى جانب نجران.
وقال الحوثيون إنهم أطلقوا صاروخا من نوع زالزال1 على تجمعات للجيش السعودي في عسير.
ولم يصدر تعليق من المملكة العربية السعودية أو التحالف العربي على ما ذكره الحوثيون.
وتشن مليشيا الحوثي هجمات على الحدود السعودية منذ منتصف 2015، وتتصاعد المعارك عادة عندما يحاول الحوثيون الضغط على المملكة والحكومة اليمنية من أجل تقديم تنازلات في مشاورات للسلام.