زعيم عربي يدافع عن تطبيق عقوبة الإعدام ويعتبرها وسيلة لأخذ الحقوق زوجان سافرا إلى 7 بلدان دون دفع فلس واحد!! 50 ألف بندقية إم بي تي-76 المتطورة تدخل الخدمة في بلد صنعها 3 نقاط مهمة عن اليمن تضمنها البيان الختامي للقمة العربية الاوروبية وهذا أبرز ماتم الاتفاق عليه المالية تعلن : صرف راتب شهرين لموظفي الدولة في أحد المحافظات هادي يحشد دعما اوروبيا لليمن ويتحدث من مصر عن توجيهات اصدرها تخص الحديدة تعرف علي أفضل مكان لوضع جهاز راوتر الإنترنت في منزلك شاهد.. حارس تشيلسي يتحدى مدربه ويرفض مغادرة الملعب ليفربول يتعادل مع مان يونايتد ويستعيد صدارة الدوري الإنجليزي تويوتا تطلق سيارة عائلة جديدة.. قريبا
دافع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن حقوق الإنسان في بلاده، وقال إن "عقوبة الإعدام التي تصدرها المحاكم الجنائية في مصر وسيلة لأخذ حقوق ضحايا الهجمات الإرهابية بالقانون وجزء من ثقافة وقيم المنطقة".
وردا على سؤال حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر، خلال مؤتمر صحفي في ختام القمة الأولى بين الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي والتي عقدت في منتجع شرم الشيخ على مدى يومين، قال السيسي، إن "الأولوية في الدول الأوروبية هي تحقيق الرفاهية لمواطنيها، لكن الأولويات في المنطقة هي الحفاظ على بلادنا من السقوط والانهيار والخراب".
وأضاف "نعرف قيم وأخلاق الأوروبيين، مطالبا إياهم باحترام الثقافة والتقاليد العربية".
وواصل الرئيس المصري حديثه "من فضلكم حينما تتحدثون عن الواقع في بلادنا لا تفصلونه عن المنطقة وما يحدث فيها وهذا لا يعني التجاوز في حقوق الإنسان ودا مش كلام سياسي عشان أرضي الجانب الأوروبي، ولكن عشان تتفهوا إن شرم الشيخ التي تتواجدون بها قد تتحول بعمل إرهابي واحد إلى مدينة أشباح، وأنتم تقولون أنها رائعة وجميلة وبها أماكن لاستقبال مئات آلاف البشر للاستمتاع بالطبيعة والجو والمناخ وهذا يوفر دخلا لمصر والمصريين العاملين بهذا القطاع، ولكن لو حدث حادث إرهابي واحد لتحولت لمدينة أشباح لـ 3 أو 4 سنوات، ولذلك حجم التحدي في مصر ومجابهته كبير".