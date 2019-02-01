50 ألف بندقية إم بي تي-76 المتطورة تدخل الخدمة في بلد صنعها

الإثنين 25 فبراير-شباط 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلنت رئاسة الصناعات الدفاعية التركية، اليوم الاثنين، عن توقيعها اتفاقية لصناعة أكثر من 50 ألف قطعة سلاح من بندقية المشاة الوطنية “إم بي تي-76”.

ونقل بيان عن رئيس الصناعات الدفاعية إسماعيل دمير، على موقع تويتر ، قوله إن بلاده تواصل مشاريع صناعة العديد من البنادق بمختلف الخصائص.

وحسب ما أفادت الجهات المعنية في وزارة الدفاع التركية سابقا، فإن اسم السلاح مختصر من أوائل أحرف “بندقية المشاة الوطنية”، “MILLI PIYADE TÜFEĞI”.

يبلغ طول البندقية 920 مم، ووزنها 4.1 كيلوغرام، وهو يصيب الهدف على بعد 600 متر بدقة، ويتميز أيضا بسرعة الإطلاق إذ أنه يطلق 650 رصاصة في الدقيقة الواحدة.