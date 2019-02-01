زعيم عربي يدافع عن تطبيق عقوبة الإعدام ويعتبرها وسيلة لأخذ الحقوق زوجان سافرا إلى 7 بلدان دون دفع فلس واحد!! 50 ألف بندقية إم بي تي-76 المتطورة تدخل الخدمة في بلد صنعها 3 نقاط مهمة عن اليمن تضمنها البيان الختامي للقمة العربية الاوروبية وهذا أبرز ماتم الاتفاق عليه المالية تعلن : صرف راتب شهرين لموظفي الدولة في أحد المحافظات هادي يحشد دعما اوروبيا لليمن ويتحدث من مصر عن توجيهات اصدرها تخص الحديدة تعرف علي أفضل مكان لوضع جهاز راوتر الإنترنت في منزلك شاهد.. حارس تشيلسي يتحدى مدربه ويرفض مغادرة الملعب ليفربول يتعادل مع مان يونايتد ويستعيد صدارة الدوري الإنجليزي تويوتا تطلق سيارة عائلة جديدة.. قريبا
أعلنت رئاسة الصناعات الدفاعية التركية، اليوم الاثنين، عن توقيعها اتفاقية لصناعة أكثر من 50 ألف قطعة سلاح من بندقية المشاة الوطنية “إم بي تي-76”.
ونقل بيان عن رئيس الصناعات الدفاعية إسماعيل دمير، على موقع تويتر ، قوله إن بلاده تواصل مشاريع صناعة العديد من البنادق بمختلف الخصائص.
وحسب ما أفادت الجهات المعنية في وزارة الدفاع التركية سابقا، فإن اسم السلاح مختصر من أوائل أحرف “بندقية المشاة الوطنية”، “MILLI PIYADE TÜFEĞI”.
يبلغ طول البندقية 920 مم، ووزنها 4.1 كيلوغرام، وهو يصيب الهدف على بعد 600 متر بدقة، ويتميز أيضا بسرعة الإطلاق إذ أنه يطلق 650 رصاصة في الدقيقة الواحدة.