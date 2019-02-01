هادي يحشد دعما اوروبيا لليمن ويتحدث من مصر عن توجيهات اصدرها تخص الحديدة

الإثنين 25 فبراير-شباط 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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قال الرئيس اليمني اليوم الاثنين انه اصدر توجيهات للفريق الحكومي في اللجنة المشتركة الخاصة بالحديدة (غربي اليمن) ، بالتعاطي الايجابي لتنفيذ اتفاق السويد .

جاء ذلك خلال استقبال هادي اليوم في مصر ، رئيس الوزراء السويدي كيل ستيفان لوفن ، على هامش اعمال مؤتمر القمة العربية الاوروبية المنعقدة بمدينة بشرم الشيخ المصرية.

وفي اللقاء أشاد الرئيس بجهود السويد الحميدة في الدفع بمسار السلام في اليمن من خلال استضافتها لمشاورات ستوكهولم وما ترتب عنها من تفاهمات بشأن الموانئ والوضع في الحديدة والتي تعد خطوة أولى على طريق السلام الذي ينتظره اليمنيين.

وأشار بهذا الصدد الى توجيهاته للفريق الحكومي الميداني بالتعاطي الإيجابي لتنفيذ خطوات الاتفاق رغم مماطلة وتسويف ميليشيا الحوثي الانقلابية من الالتزام بما تم الاتفاق عليه.

ولفت الى الخطوات والجهود التي قامت بها الحكومة الشرعية من خلال صرف مرتبات مختلف الأجهزة الحكومية بمحافظة الحديدة والمحافظات التي لازالت تقع تحت سيطرة الميليشيا الانقلابية لاعتبارات انسانيه رغم عبث المليشيات بموارد تلك المحافظات وتسخيرها لما يسمى مجهودها الحربي.

تجدر الاشارة الى ان الحوثيين - وطبقا لمصادر ميدانية تحدثت لمأرب برس - يعطلون حتى الان البدء بتنفيذ المرحلة الاولى من خطة اعادة الانتشار في الحديدة والتي كان مقررا ان تبدأ امس الاحد.

الى ذلك أكد هادي على أهمية دعم السويد ودول الاتحاد الأوروبي لليمن لتجاوز محنته وأوضاعه الإنسانية ، مطالبا بتقديم المساعدات الممكنة خلال مؤتمر المانحين الخاص باليمن والذي سينعقد بمدينة جنيف .

من جانبه اعرب رئيس الوزراء السويدي عن تقديره لجهود الرئيس لتحقيق السلام في اليمن .

كما اكد الالتزام الثابت لحكومة السويد تجاه اليمن في تجاوز محنتها وتحقيق السلام .

وقال ” نعمل مع الجميع من اجل تحقيق ذلك “..مؤكدا مواصلة دعم السويد لليمن في مختلف الملفات ومنها الجانبين الإنساني والتنموي من خلال مؤتمر المانحين الذي يعقد في سويسرا حيث تعمل السويد لانجاح المؤتمر.