شاهد.. حارس تشيلسي يتحدى مدربه ويرفض مغادرة الملعب

الإثنين 25 فبراير-شباط 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-وكالات

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باتت أيام المدير الفني الإيطالي "ماوريسيو ساري"، داخل نادي تشيلسي الإنجليزي معدودة، بعدما ظهر أنه فقد السيطرة على لاعبيه، وهو ما تأكد برفض الحارس الإسباني "كيبا أريزابالاغا"، تنفيذ أوامره، على أرض الملعب وأمام الجماهير.

وشهدت مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي، في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية حدثًا غريبًا، عندما رفض "كيبا" الخروج من الملعب تنفيذاً لتعليمات "ساري".

فقد أراد "ساري" إخراج "كيبا" والاعتماد على الحارس الأرجنتيني المخضرم "ويلي كاباييرو"، مع اقتراب المباراة من ركلات الترجيح.

وتفاجأ المدرب الإيطالي وجميع المتابعين للمباراة برفض "كيبا" مغادرة الملعب، رغم محاولة إقناعه بالخروج، ليستشيط "ساري" غضبًا على حارسه ويضرب قارورات المياه.

وانتهت المباراة بفوز مانشستر سيتي بركلات الترجيح 4-3، بعد التعادل السلبي في أشواط المباراة.

ويعيش "ساري" أوقاتا صعبة مع تشيلسي بسبب سوء المستوى والنتائج، فقد تراجع إلى المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الممتاز وودع كأس الاتحاد الإنجليزي، وخسر نهائي كأس الرابطة.