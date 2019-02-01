ليفربول يتعادل مع مان يونايتد ويستعيد صدارة الدوري الإنجليزي

الإثنين 25 فبراير-شباط 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-وكالات

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حسم التعادل السلبي مواجهة فريق ليفربول ومستضيفه مانشستر يونايتد، على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليغ" موسم 2018-2019.

وبدأ مانشستر يونايتد المباراة بتشكيل مكون من "دي خيا، يونج، لينديلوف، سمولينج، شاو، مكتوميناي، أندير هيريرا، بوجبا، ماتا، راشفورد ولوكاكو".

فيما دفع ليفربول بتشكيل مكون من "أليسون، ماتيب، فان ديك، روبرتسون، ميلنر، فينالدوم، هندرسون، فابينيو، ماني، صلاح، وفيرمينو".

وشهدت المباراة 4 إصابات من الفريقين خلال 40 دقيقة فقط، وبدأت مع "أندير هيريرا" لاعب مان يونايتد، الذي خرج من الملعب في الدقيقة 21، وحل بدلا منه "أندرياس بيريرا".

وفي الدقيقة 25 تعرض "خوان ماتا" لاعب الشياطين الحمر إلى إصابة، أسفرت عن خروجه من الملعب، ليشارك بدلا منه "جيسي لينجارد".

ومن ناحية ليفربول تعرض "روبرتو فيرمينو" للإصابة أيضًا، في الدقيقة 30، ليغادر الملعب، وينزل بدلا منه "دانييل ستوريدج".

ولم تتوقف الأمور عند هذا الحد، بل زاد "لينجارد" من معاناة مان يونايتد، بعدما أصيب في الدقيقة 40، ليترك الملعب، ويحل بدلا منه "أليكسيس سانشيز".

وفشل ليفربول في استغلال إصابات لاعبي المان يونايتد في المباراة، ليكتفي بنقطة التعادل الثالث لكتيبة الريدز في آخر 4 جولات من الدوري، ليهدر الفريق 6 نقاط في سباق التتويج باللقب.

وبهذه النتيجة يصل رصيد ليفربول إلى 66 نقطة استعاد بها المركز الأول من مانشستر سيتي الذي تراجع إلى المركز الثاني برصيد 65 نقطة، فيما وصل رصيد مانشستر يونايتد إلى 52 نقطة في المركز الخامس.

وضمن منافسات الجولة الـ27 أيضا، حقق أرسنال فوزًا مهمًا على ساوثهامبتون بهدفين نظيفين، على ملعب "الإمارات".

أحرز أهداف أرسنال كل من "لاكازيت" و"مخيتاريان" في الدقائق 6 و17 من عمر المباراة، ليرتفع رصيد المدفعجية إلى 53 نقطة في المركز الرابع، بينما توقف رصيد ساوثهامبتون عند 24 نقطة في المركز الثامن عشر.