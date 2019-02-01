تويوتا تطلق سيارة عائلة جديدة.. قريبا

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تطلق شركة "تويوتا"، جيلا جديدا من سيارات "Hiace" العائلية، قريبا.
وتأتي المركبات الجديدة، على شكل حافلة صغيرة بهيكل أطول بنصف متر تقريبا من هياكل سيارات "Hiace" السابقة، وبقمرة مزودة بـ4 صفوف من المقاعد مخصصة لـ13 شخصا.
أما واجهة القيادة، فستزود بشاشة صغيرة في المنتصف، وأزرار للتحكم بأنظمة الصوت والتكييف وتدفئة المقاعد، بالإضافة إلى مقود يمكن من خلاله التحكم بنظام القيادة وميزات الاتصال الصوتي مع الهاتف.
وستطرح هذه المركبات بنوعين من المحركات، محركات ديزل 2.8 لتر، وعزم 175 حصانا، ومحركات بنزين بسعة 3.5 لتر، وعزم 280 حصانا، وعلب سرعة أوتوماتيكية وميكانيكية بـ6 مراحل.