هواوي تعلن رسميا عن هاتف مايت إكس القابل للطي

الإثنين 25 فبراير-شباط 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-وكالات

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كشفت شركة "هواوي" الصينية الرائدة رسميا عن قنبلتها الجديدة في سوق الهواتف الذكية، بإطلاقها هاتف "هواوي ميت إكس" القابل للطي.

ونشر موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص، تقريرا مفصلا عن جميع الأسرار والتفاصيل الخاصة بقنبلة "هواوي" القابلة للطي، والتي أرعبت منافستها "سامسونغ" الكورية الجنوبية، التي أطلقت قبل أيام نسختها القابلة للطي "غلاكسي فولد".

وظهر هاتف "هواوي ميت X" بصورة مختلفة تماما عن هاتف "غلاكسي فولد"، حيث ظهر بشاشة واحدة لمسية قابلة للطي، تلتف حول السطح الخارجي للهاتف عندما يكون الهاتف مطويا، ليتمكن المستخدم من استخدام الجزء الظاهر فقط من الشاشة المطوية.

وتقدم أيقونة "هواوي" شاشة لمسية قابلة للطي يمكنها التحول إلى ثلاثة أحجام، الأول 6.4 بوصات، والثاني 6.6 بوصات، والثالث 8 بوصات، بدقة تصل أقصاها 2480×2200 بيكسل.

كما أن هاتف "هواوي" ظهر أيضا بسمك رفيع للغاية يصل إلى 11 ميلليمتر فقط، علاوة على أن بطاريته قوية تصل إلى 4500 ميللي أمبير في الساعة.

كما يضم الهاتف ثلاث كاميرات من شركة لايكا Leica موجودة في الجهة الخلفية، يمكن استعمالها ككاميرا للسيلفي باستخدام الشاشة الثانوية بينما تم تضمين قارئ البصمة في زر الطاقة على الجانب الأيمن ويدعم الهاتف شريحتي اتصال أو شريحة وذاكرة إضافية من نوع نانو ميموري.

وأشار الرئيس التنفيذي لمجموعة أعمال المستهلكين في هواوي "ريتشارد يو"، إلى أن هاتف مايت إكس سيتوفر في الأسواق في النصف الثاني من 2019 بسعر هائل يبلغ 2600 دولار، ويتوفر بلون واحد فقط وهو الأزرق النجمي على أن يتم توفير ألوان أخرى في المستقبل.