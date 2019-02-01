ممثل من أصول مصرية يحصد جائزة الأوسكار

الإثنين 25 فبراير-شباط 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- متابعات

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حصد الممثل الأمريكي من أصل مصري رامي مالك جائزة الأوسكار، وذلك كأفضل ممثل عن دوره في فيلم ”الملحمة البوهيمية”.

وتسلم الفنان رامي مالك جائزة الأوسكار وعلق عليها بقوله: ”أنا ابن لمهاجر من مصر، أنا أمريكي من الجيل الأول ويتم الآن كتابة قصتي”.

وأضاف: ”لا يمكنني أن أكون أكثر امتنانًا لكل واحد منكم، ولكل من يؤمن بي في هذه اللحظة.. إنه شيء سأثمنه لبقية حياتي”.

يُذكر أن رامي مالك ينحدر من أسرة مصرية هاجرت للولايات المتحدة عام 1978، وقال أيضًا في إحدى مقابلاته التلفزيونية أن لديه أصولاً يونانية أيضاً.

وحظي فيلم رامي مالك “الملحمة البوهيمية”، على إقبال كبير جداً بعد تحقيق رامي مالك جائزة أفضل ممثل في مسابقة الجولدن جلوب الأخيرة، والتي ساعدت الفيلم على الوصول لهذا الرقم والاقتراب من المليار الأول، بالرغم من أن تكلفة الفيلم تتراوح بين 50 : 55 مليون دولار.

الفيلم يسرد قصة حياة المغني فريدي ميركوري التي يجسدها “مالك”، إذ تحدى فريدي الصور النمطية لتصبح الفرقة واحدة من أكثر الفرق المحبوبة عالميًا.

ويتتبع الفيلم صعوداً للفرقة من خلال أغانيهم الأيقونية، حتى يصلوا إلى نجاح لا مثيل له، ولكن في تحول غير متوقع، يقرر فريدي الابتعاد عن الفرقة لتحقيق مسيرته الفردية.